PRVI SNIMAK DARKA LAZIĆA NAKON POGIBIJE ROĐENOG BRATA DRAGANA: Pevača smo usnimili ispred kuće u Brestaču, slomljen od tuge i bola! (VIDEO)

Muk!

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, tragično je danas izgubio svoj život u saobraćajnoj nesreći. Prema dostupnim informacijama, on se na motoru zaputio ka Šapcu, gde je u sudaru sa automobilom tragično izgubio život.

Izbor blizak porodici otkrio je da je neporedno pre tragedije, bio na druženju, te da ništa nije slutilo na ovaj događaj.

Darko Lazić, neutešan je dao izjavu medijima, te je jedva smogao snage da se oglasi povodom ovoga.

- Ne mogu... Ne mogu da pričam... - rekao je kratko Darko Lazić za Telegraf.

Darku je pozlilo zbog ovog bolnog saznjanja, a ekipa portala Pink.rs zatekla je folkera ispred njegove kuće u Brestaču, gde neutežno žali za svojim bratom, dok mu članovi porodice pomažu da stoji na svojim nogama.

Autor: S.Z.