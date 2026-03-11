Evo kako je Lazićeva majka saznala za tragične vesti... Branka kroz jecaje izustila samo ovo...

Darko nam je javio...

Dragan Lazić, brat pevača Darka Lazića, tragično je izgubio život danas, 11. marta, na putu za Šabac. Nesreća se dogodila dok je Dragan vozio motor, a vest o tragediji odmah je pogodila porodicu poznatog folkera.

Folker je, kako navode izvori, bio u potpunom šoku kada je saznao za smrt brata. Sada se oglasila i njihova majka, Branka Lazić, koja je jecajući rekla: Darko nam je javio.

Povodom ovih tragičnih vesti oglasio se folker, koji je, kroz plač i vidno potresen, samo rekao:

- Ne mogu... Ne mogu da pričam...

Evo šta je radio pre nesreće:

Dragan Lazić, nekoliko sati pre kobnog trenutka kada je izgubio život vozeći se motorom, objavio je video, kako sa drugarima na ravnom putu kreće u vožnju. Nažalost, on nije znao da će biti njegova poslednja objava.

Kako se može videti na snimku, on je na sebi imao kacigu i uniformu i bio je nasmejan i srećan.

Ubrzo, nakon ove objave podelio je i šaljiv video, a reč je bila o njegovom bratu Darku Laziću. Korisnici društvenih mreža iskoristili su, jedan video Darka kako peva, a opis je bio: Ono kada živiš u blizini Darka Lazića.

Sudar s automobilom

Nesreća u kojoj je stradao Dragan Lazić dogodila se oko 17 časova na putu Šabac-Valjevo u mestu Belotić. Prema prvim informacijama, sudar se dogodio kada je motor udario u automobil koji je u tom trenutku skretao.

Poginuo nakon druženja sa bratom

Brat Darka Lazića tragično je izgubio život, danas na putu do svoje kuće. Dragan Lazić poginuo je vraćajući se svom domu nakon vremena provedenim sa bratom Darkom.

Dragan Lazić poginuo je u saobraćajnoj nesreći u padu sa motora. Darko i Dragan su popodne proveli zajedno u jednom kafiću u Šapcu, gde su iz Brestača stigli na motorima.

Dragan je poginuo vraćajući se kući, posle sudara sa putničkim automobilom. Za sada nema detalja o uzrocima nezgode.

- Kada su mu javili da je Dragan imao nezgodu, Darko Lazić se uputio u službu hitne pomoći Zdravstvenog centra u Šapcu. Kada je saznao najcrnje vesti, zakukao je i zaplakao, bacio kacigu sa glave i krenuo u Vladimirce, na mesto nezgode - naveo je izvor.

Autor: Pink.rs