SAŠA KAPOR PRVI OD KOLEGA STIGAO KOD LAZIĆA U BRESTAČ: Čim je saznao za tragediju, pevač krenuo kod Darka da bude uz njega u najtežim momentima! (FOTO+VIDEO)

Pink.rs na licu mesta!

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, tragično je danas izgubio svoj život u saobraćajnoj nesreći. Prema dostupnim informacijama, on se na motoru zaputio ka Šapcu, gde je u sudaru sa automobilom tragično izgubio život.

Ekipa portala Pink.rs nalazi se ispred kuće porodice Lazić u Brestaču. Ispred kuće su sve vreme kola Hitne pomoći, a u dvorištu je medicinsko osoblje.

Ispred kuće Lazića usnimili smo i pevača Sašu Kapora, koji je njegov kolega i blizak prijatelj. Saša je prvi od kolega stigao u Brestač, a čim je saznao za strašnu tragediju, odmah je krenuo ka Darku kako bi bio uz njega u najtežim trenucima.

Inače, ekipa našeg portala usnimila je ispred kuće u Brestaču i Darka Lazića koji je slomljen od tuge i bola!

Izbor blizak porodici otkrio je da je neporedno pre tragedije, bio na druženju, te da ništa nije slutilo na ovaj događaj.

Darko Lazić, neutešan je dao izjavu medijima, te je jedva smogao snage da se oglasi povodom ovoga.

- Ne mogu... Ne mogu da pričam... - rekao je kratko Darko Lazić za Telegraf.

Autor: M.K.