AKTUELNO

Domaći

SAŠA KAPOR PRVI OD KOLEGA STIGAO KOD LAZIĆA U BRESTAČ: Čim je saznao za tragediju, pevač krenuo kod Darka da bude uz njega u najtežim momentima! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/Pink.rs/Instagram.com/darkolazicofficial ||

Pink.rs na licu mesta!

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, tragično je danas izgubio svoj život u saobraćajnoj nesreći. Prema dostupnim informacijama, on se na motoru zaputio ka Šapcu, gde je u sudaru sa automobilom tragično izgubio život.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/Pink.rs/Instagram.com/darkolazicofficial

Ekipa portala Pink.rs nalazi se ispred kuće porodice Lazić u Brestaču. Ispred kuće su sve vreme kola Hitne pomoći, a u dvorištu je medicinsko osoblje.

Foto: Pink.rs

Ispred kuće Lazića usnimili smo i pevača Sašu Kapora, koji je njegov kolega i blizak prijatelj. Saša je prvi od kolega stigao u Brestač, a čim je saznao za strašnu tragediju, odmah je krenuo ka Darku kako bi bio uz njega u najtežim trenucima.

Foto: Pink.rs

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Inače, ekipa našeg portala usnimila je ispred kuće u Brestaču i Darka Lazića koji je slomljen od tuge i bola!

pročitajte još

PRVI SNIMAK DARKA LAZIĆA NAKON POGIBIJE ROĐENOG BRATA DRAGANA: Pevača smo usnimili ispred kuće u Brestaču, slomljen od tuge i bola! (VIDEO)

Izbor blizak porodici otkrio je da je neporedno pre tragedije, bio na druženju, te da ništa nije slutilo na ovaj događaj.

Darko Lazić, neutešan je dao izjavu medijima, te je jedva smogao snage da se oglasi povodom ovoga.

- Ne mogu... Ne mogu da pričam... - rekao je kratko Darko Lazić za Telegraf.

Autor: M.K.

#Brat

#Brestač

#Darko Lazić

#Dragan Lazić

#Saša Kapor

#poginuo

POVEZANE VESTI

Domaći

ZAVIRITE U SVEČANU SALU U KOJOJ ĆE BITI ODRŽANO GALA SVADBENO VESELJE SLOBE I JELENE: Radanović već stigao, pa počeo da kiti muzičare! Neviđena FEŠTA

Domaći

Potresne scene ispred kuće porodice Vasić: Komšije pristižu sa svih strana da izjave saučešće, u Maloj Plani zavladao muk! (FOTO)

Hronika

PINK.RS NA LICU MESTA! BUKNUO POŽAR NA BANJICI: Zapaljena perionica i kuća - Sumnja se na instalacije (FOTO+VIDEO)

Domaći

OVO JE VILA PRIJE I FILIPA VREDNA POLA MILIONA! Ispred vozni park vredan nekoliko stotina: Da li je Aleksandra sa ćerkom već stigla u porodični dom?!

Hronika

PINK.RS NA LICU MESTA! SRCEPARAJUĆE SCENE U NOVOM SADU - Građani pale sveće i polažu cveće žrtvama tragedije na Železničkoj stanici: (VIDEO+FOTO)

Hronika

Sahranjena devojčica (3) koja je poginula kod Brusa: Majka ne zna da je izgubila ćerku, bore joj se za život