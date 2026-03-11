Au, Dragane... Potresna reakcija Darka Filipovića na vest o smrti brata Darka Lazića: Estrada u potpunom šoku!

Pevač ostavio tužan komentar ispod objave o pogibiji Dragana Lazića...

Dragan Lazić, rođeni brat pevača Darka Lazića, izgubio je život u saobraćajnoj nesreći dok je vozio motor. Tragična vest duboko je potresla porodicu poznatog folkera i zavila ih u crno, dok su brojne kolege i prijatelji sa tugom i nevericom primili ovu informaciju.

Među prvima se oglasio i pevač Darko Filipović, koji je ispod objave na Instagram nalogu ostavio tužan komentar.

On je u komentaru ostavio samo nekoliko reči: Auu… Dragane, čime je jasno pokazao koliko ga je ova vest potresla. Brojni pratioci su se nadovezali na njegov komentar, upućujući poruke saučešća i podrške porodici Lazić u ovim teškim trenucima.

Darko Lazić zanemeo

Povodom ovih tragičnih vesti oglasio se folker, koji je, kroz plač i vidno potresen, samo rekao:

- Ne mogu... Ne mogu da pričam...

Dragan Lazić, nekoliko sati pre kobnog trenutka kada je izgubio život vozeći se motorom, objavio je video, kako sa drugarima na ravnom putu kreće u vožnju. Nažalost, on nije znao da će biti njegova poslednja objava.

Autor: Pink.rs