AKTUELNO

Domaći

Au, Dragane... Potresna reakcija Darka Filipovića na vest o smrti brata Darka Lazića: Estrada u potpunom šoku!

Izvor: Pink.rs/kurir.rs, Foto: Instagram.com/darkofilipovic_official ||

Pevač ostavio tužan komentar ispod objave o pogibiji Dragana Lazića...

Dragan Lazić, rođeni brat pevača Darka Lazića, izgubio je život u saobraćajnoj nesreći dok je vozio motor. Tragična vest duboko je potresla porodicu poznatog folkera i zavila ih u crno, dok su brojne kolege i prijatelji sa tugom i nevericom primili ovu informaciju.

Među prvima se oglasio i pevač Darko Filipović, koji je ispod objave na Instagram nalogu ostavio tužan komentar.

Foto: Instagram.com/stevanandjelkovic/Instagram.com/darkofilipovic_official

On je u komentaru ostavio samo nekoliko reči: Auu… Dragane, čime je jasno pokazao koliko ga je ova vest potresla. Brojni pratioci su se nadovezali na njegov komentar, upućujući poruke saučešća i podrške porodici Lazić u ovim teškim trenucima.

Darko Lazić zanemeo

Povodom ovih tragičnih vesti oglasio se folker, koji je, kroz plač i vidno potresen, samo rekao:

Foto: Printscreen/E-Stock/Časlav Vukojičić

- Ne mogu... Ne mogu da pričam...

Dragan Lazić, nekoliko sati pre kobnog trenutka kada je izgubio život vozeći se motorom, objavio je video, kako sa drugarima na ravnom putu kreće u vožnju. Nažalost, on nije znao da će biti njegova poslednja objava.

Autor: Pink.rs

#Darko Filipović

#Darko Lazić

#Dragan Lazić

#Saobraćajna nesreća

#pevač

POVEZANE VESTI

Domaći

RECITE MI DA TO NIJE ISTINA: U Đanijevom domu muk nakon vesti o tragediji u porodici Darka Lazića

Domaći

Recite mi da to nije tačno: Oglasila se Jelena Kostov nakon vesti da je brat Darka Lazića poginuo!

Domaći

Rođeni brat Darka Lazića koji je poginuo danas na motoru isto se bavio pevanjem, a evo zbog čega ga estrada nije zanimala!

Domaći

ŠOK! Udala se majka Darka Lazića nakon tri godine od smrti prvog supruga! Sve organizovano u tajnosti, a evo zašto njen sin nije prisustvovao ceremoni

Domaći

Korekcije sam radila u novembru, evo već popušta... Žena Darka Lazića otkrila šta je sredila kod plastičara, pa se požalila (FOTO)

Domaći

PINK.RS SAZNAJE! BRAT DARKA LAZIĆA NA MESTU OSTAO MRTAV! Ovo su detalji jezive tragedije