ESTRADA PRISTIŽE U BRESTAČ KOD LAZIĆA: Sloba Vasić i Nadica Ademov uz Darka, a tu je i supruga poznatog pevača, zanemeli od tuge i šoka! (FOTO+VIDEO)

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, tragično je danas izgubio svoj život u saobraćajnoj nesreći. Prema dostupnim informacijama, on se na motoru zaputio ka Šapcu, gde je u sudaru sa automobilom tragično izgubio život.

Ekipa portala Pink.rs nalazi se ispred kuće porodice Lazić u Brestaču. Ispred kuće su sve vreme kola Hitne pomoći, a u dvorištu je medicinsko osoblje.

Ispred kuće Lazića usnimili smo i pevača Sašu Kapora, koji je njegov kolega i blizak prijatelj. Saša je prvi od kolega stigao u Brestač, a čim je saznao za strašnu tragediju, odmah je krenuo ka Darku kako bi bio uz njega u najtežim trenucima.

Nakon Kapora, u Brestač je stigla Nadica Ademov sa suprugom, kao i Sloba Vasić. Odmah za njima stigla je i supruga pevača Radiše Trajkovića Đanija, Slađa Trajković.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.