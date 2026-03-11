PRVA IZJAVA DARKA LAZIĆA ZA PINK.RS POVODOM TRAGEDIJE! Pevač jedva stoji na nogama, kroz suze poručio: Izgubio sam pola sebe, pola srca, najrođenijeg... POTRESNO! (VIDEO)

Pevač slomljen od tuge i bola zbog gubitka brata Dragana!

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, tragično je danas izgubio svoj život u saobraćajnoj nesreći. Prema dostupnim informacijama, on se na motoru zaputio ka Šapcu, gde je u sudaru sa automobilom tragično izgubio život.

Ekipa portala Pink.rs nalazi se u Brestaču. Darko jedva stoji na nogama, dok su uz njega porodica, prijatelji i kolege. On je za Pink.rs dao prvu izjavu povodom strašne porodične tragedije.

- Ne znam šta bih da vam kažem, kao da sam izgubio jedan veliki deo sebe. Sve ovo mi je jako teško palo zato što sam ga ja držao i izgubio ga... Nemam snage više, ni reči, ni suza, izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svog srca, izgubio sam svog najrođenijeg... Molim vas za razumevanje, hvala puno svima u ime porodice Lazić - rekao je Darko za Pink.rs kroz suze.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.