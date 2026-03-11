Dobar je čovek, ali ga retko viđamo... Evo kako izgleda kuća Mitra Mirića u Bosni, komšije za njega imale samo reči hvale (FOTO)

Pevač sagradio kuću koja stoji prazna bez ikakve svrhe!

U novom izdanju emisije ''Paparaco Lov'' jedna od glavnih tema bila je rodna kuća popularnog pevača narodne muzike Mitra Mirića. Mitar je rođen u Bosni i Hercegovini pa se s toga ekipa tamo i uputila, preciznije u okolini Ugljevika.

Mitar u Bosni ima dve kuće, rodnu u Bogutovom selu i novu u Ugljeviku koju je sagradio ali retko posećuje. Ekipa je bila na licu mesta kako bi otkrila šta meštani misle o popularnom pevaču.

Meštani su za pevača imali samo reči hvale, iako svi primećuju da Mitar veoma retko dolazi u svoje rodno mesto.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Mitar je odrastao sa ocem, majkom i dva brata u staroj kući u kojoj su živeli dok ih nisu proterali zbog izgradnje rudnika. Evo kako izgleda i u kakvom je stanju Mitrova rodna kuća

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Autor: Pink.rs