TUGA: Evo sa koliko godina je poginuo Dragan Lazić, mlađi brat Darka Lazića

Dragan Lazić, poginuo je danas u stravičnoj nesreći na putu Valjevo - Šabac.

Dragan se vraćao sa druženja, na kom je bio sa svojim bratom, Darkom Lazićem, a život je izgubio nakon, što mu je auto presekao put. On je davao znake živote nakon sudara, međutim, na putu do bolnice je preminuo.

Dragan, koji se bavio pevanjem, ali nije želeo da bude deo estrade, imao je samo 32 godine. On je samo dve godine bio mlađi od Darka.Kako se saznaje, do nesreće je došlo kada je vozač automobila "citroen", V.K. (62) vozio iz pravca Šapca i vršio skretanje ulevo na sporedni put.

Ovako je došlo do nesreće

Kako se saznaje, do nesreće je došlo kada je vozač automobila "citroen", V.K. (62) vozio iz pravca Šapca i vršio skretanje ulevo na sporedni put. On je presekao put vozaču motocikla "Suzuki", nemačkih tablica, kojim je upravljao Dragan Lazić (32), koji je išao iz smera Valjeva ka Šapcu.

Dragan je tokom transporta u Dom zdravlja u Vladimircima preminuo. U "citroenu" je na mestu suvozača bila osoba M.K. (1966. godište) koja je prevezena u bolnicu u Šapcu, prenosi Telegraf.

