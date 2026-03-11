PRIJA STIGLA KOD LAZIĆA U BRESTAČ: Pevačica odmah čvrsto zagrlila Darka i Katarinu (VIDEO)

Pevačica došla da pruži podršku kolegi u najtežim trenucima.

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić poginuo je danas u stravičnoj saobraćajki pri sudaru motora kojim je upravljao sa automobilom.

U Brestaču, u kući Darka Lazića okupili su se večeras porodični prijatelji i Darkove kolege, a tu je bilo i vozilo Hitne pomoći, koje smo zatekli ispred kuće kad smo stigli.

Mnoge Darkove kolege došle su u Brestač kako bi mu pružile podršku u najtežim momentima, a među njima su bili: Saša Kapor, Nadica Ademov, Sloba Vasić, Zorana Mićanović, Đanijeva supruga Slađa, a nakon njih stigla je i pevačica Aleksandra Prijović.

Prijovićka je odmah zagrlila Darka i njegovu suprugu Katarinu.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.