Novi detalji pucnjave na Rijaninu kuću: Pevačica nije bila jedina Ivanina meta

Policija je ubrzo locirala osumnjičenu Ivanu Ortiz na parkingu šoping centra prateći vozilo.

U Beverli Hilsu došlo je do pucnjave na kuću pevačice Rijane, a policija je uhapsila osumnjičenu za pokušaj ubistva. Incident se dogodio 8. marta, a srećom niko nije povređen. Sada su isplivali novi detalji.

Policija je oko 13:15 reagovala na 911 poziv u kojem je prijavljeno „pucanje“ kod pevačicine kuće. U trenutku incidenta Rijana je bila kod kuće sa partnerom ASAP Rokijem njihovom decom, majkom i dvoje zaposlenih.Prema snimcima poziva, 911 dojavljivač je čuo „oko 10 metaka“ iz belog Tesla Model 3 koji je potom pobegao sa lica mesta.Kada je policija stigla, uočeni su meci u kapiji i u RV vozilu parkiranom u dvorištu, potvrdio je LAPD-ov portparol Armen Arias za Los Angeles Times.

Osumnjičena uhapšena

Policija je ubrzo locirala osumnjičenu Ivanu Ortiz na parkingu šoping centra prateći vozilo. Pronađeno je oružje i sedam čaura, a izvor LAPD-a opisao je oružje kao „AR-15 tip puške“.Ortiz je uhapšena i zadržana pod sumnjom za pokušaj ubistva. Kasnije je zvanično optužena za: pokušaj ubistva, napada poluautomatskim oružjem, pucanj u naseljeni objekat ili kamper.

Tužilac okruga Los Anđeles, Nejtan J. Hokman, izjavio je da je Ortiz pucala i na susednu kuću u kojoj su bili još dva lica. Ako bude osuđena, može se suočiti sa doživotnom kaznom zatvora.

Detalji optužnice i sudski postupak

Iako je njen advokat prvobitno izjavio da se ne oseća krivom, kasnije je povukao tu izjavu da bi odložio izjašnjavanje do 25. marta. Kaucija joj je postavljena na 1,8 miliona dolara. Tužioci tvrde da je pucnjava bila „namerna, promišljena“ i da je Ortiz putovala do Rijanine kuće „u pokušaju da je ubije“.Reakcija i kontekstHokman je u saopštenju naveo: „Otvaranje vatre u naseljenom kraju je izuzetno opasno, ugrožava živote i biće potpuno procesuirano. Srećom, niko nije povređen, ali ovakvo neodgovorno nasilje neće biti tolerisano.“Nije poznato da li Ortiz ima ličnu vezu sa Rijanom, ali njen Facebook profil sadrži objave upućene pevačici. Florida zdravstveni podaci pokazuju da Ortiz radi kao licencirani logoped od 2024. i ima istoriju hapšenja.

Autor: M.K.