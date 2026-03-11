POSLEDNJA FOTOGRAFIJA DARKA LAZIĆA SA BRATOM DRAGANOM PRE TRAGEDIJE: Slikali se ovog popodneva: Promenili lošu gumu na motoru pre nesreće (FOTO)

Mlađi brat pevača Darka Lazića, Dragan, poginuo je danas u udesu.

Sad se pojavila njegova slika sa Darkom, nastala ovog popodneva, malo pred saobraćajku u kojoj je pevačev brat izgubio život.

Pre nesreće, Darko i Dragan su dva dana uživali u vožnji sa prijateljima. Plan za danas bio je isti - opuštena vožnja od Šapca, preko Valjeva i Osečine.

Pre puta, promenili su lošu gumu na motoru, kako bi vožnja bila bezbedna, prenosi Jadar Press Loznica.

Darko je, prema pomenutom mediju, bio ispred, dok su Dragan i nekoliko prijatelja pratili iza. Nesreća se dogodila kada je automobil skrenuo, a Dragan je udario u vozilo. Darko je, ne znajući šta se desilo, otišao prema Šapcu, a tek po dolasku je saznao strašnu vest.

Inače, poslednja objava brata Darka Lazića pre tragične smrti kida dušu, a nekoliko sati kasnije je poginuo na motoru.

Autor: M.K.