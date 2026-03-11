AKTUELNO

Sloba Radanović sa suprugom Jelenom stigao kod Lazića u Brestač: Poznati par zanemeo od tuge i šoka zbog porodične tragedije pevača (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Privatna arhiva ||

Rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić poginuo je danas u stravičnoj saobraćajki pri sudaru motora kojim je upravljao sa automobilom.

U Brestaču, u kući Darka Lazića okupili su se večeras porodični prijatelji i Darkove kolege, a tu je bilo i vozilo Hitne pomoći, koje smo zatekli ispred kuće kad smo stigli.

Foto: Pink.rs/N. Žugić/Printscreen/Pink.rs

Mnoge Darkove kolege došle su u Brestač kako bi mu pružile podršku u najtežim momentima, a među njima su bili: Saša Kapor, Nadica Ademov, Sloba Vasić, Zorana Mićanović, Đanijeva supruga Slađa, a nakon njih stigla je i pevačica Aleksandra Prijović.

Ubrzo posle Aleksandre stigli su i pevač Slobodan Radanović i njegova supruga Jelena.

Foto: Pink.rs/Privatna arhiva

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.

