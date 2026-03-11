BRANKA TRAŽI DA VIDI TELO STRADALOG SINA! Majka Darka Lazića van sebe od bola: Potresne scene u Brestaču

Branka Lazić ne može da se pomiri sa vešću da joj je mlađi sin Dragan preminuo u saobraćajnoj nesreći. Članovi porodice i prijatelji su sve vreme uz nju i Darka.

Branka sve vreme traži da vidi telo sina koji je život izgubio u 32. godini u saobraćajnoj nesreći koja se desila u opštini Vladimirci u blizini Šapca.

Umro u sanitetu

Podsetimo, Hitna pomoć je odmah izašla na lice mesta, a Dragan je preminuo na putu do bolnice. Vozač putničkog automobila V.K. (62) zadržan je u pritvoru po nalogu OJT u Šapcu nakon saobraćajne nesreće u kojoj je stradao Dragan Lazić (32).

- Ispituju se sve okolnosti nesreće. Nakon sudara motociklista je leteo 50 metara. Hitna pomić je brzo stigla, ali je on preminuo u sanitetu. Vozaču je određeno zadržavanje od 48 sati - naveo je sagovornik "Blica".

Kako saznajemo, žena koja se nalazila na mestu suvozača u putničkom vozilu prevezena je u bolnicu gde su joj konstatovane lake telesne povrede.

