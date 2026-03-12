AKTUELNO

NA DRUGOM KRAJU SVETA SAZNALA ZA SMRT KUMA: Andreana Čekić slomljena zbog pogibije brata Darka Lazića

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: TV Pink Printscreen, E-Stock/Rajko Ristić ||

Andreana Čekić slomljena je od bola nakon smrti svog kuma, Dragana Lazića. Ona je trenutno na odmoru na Zanzibaru, zbog čega ne može da bude fizički uz Darka u ovim bolnim trenucima, što joj još teže pada.

Andreana se za "Blic" oglasila nakon tragičnih vesti.

- Potresena sam zbog vesti koju sam saznala i velikog gubitka. U ovom trenutku teško je pronaći prave reči. Jedino što vas molim jeste da imate razumevanja i poštovanja prema njemu i njegovoj porodici. Moje misli su uz njih - rekla je ona.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Darko jedva stoji od bola

Ispred kuće u Brestaču su potresne scene. Darko u crnini jeca, dok ga kolege i prijatelji teše.

- Biću jako kratak, neću puno da pričam, ne znam ni šta da vam kažem. Kao da sam izgubio deo sebe, sve mi je ovo jako teško palo - jecajući nam je rekao i dodao:

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/Pink.rs

- Hvala vam što ste došli, molim vas za malo razumevanja, nemam snage ni reči ni suza, moram da se vratim u kuću. Izgubio sam pola sebe, pola svog srca. Ne mogu više da pričam, nemojte mi ništa zameriti.

Aleksandra Prijović te tešila Darka i grlila ga, a potom je i sama završila u suzama. Ona se osamila dok je plakala, a pred porodicom je bila jaka i pružila im maksimalnu podršku.

Autor: M.K.

