NA DRUGOM KRAJU SVETA SAZNALA ZA SMRT KUMA: Andreana Čekić slomljena zbog pogibije brata Darka Lazića

Andreana Čekić slomljena je od bola nakon smrti svog kuma, Dragana Lazića. Ona je trenutno na odmoru na Zanzibaru, zbog čega ne može da bude fizički uz Darka u ovim bolnim trenucima, što joj još teže pada.

Andreana se za "Blic" oglasila nakon tragičnih vesti.

- Potresena sam zbog vesti koju sam saznala i velikog gubitka. U ovom trenutku teško je pronaći prave reči. Jedino što vas molim jeste da imate razumevanja i poštovanja prema njemu i njegovoj porodici. Moje misli su uz njih - rekla je ona.

Darko jedva stoji od bola

Ispred kuće u Brestaču su potresne scene. Darko u crnini jeca, dok ga kolege i prijatelji teše.

- Biću jako kratak, neću puno da pričam, ne znam ni šta da vam kažem. Kao da sam izgubio deo sebe, sve mi je ovo jako teško palo - jecajući nam je rekao i dodao:

- Hvala vam što ste došli, molim vas za malo razumevanja, nemam snage ni reči ni suza, moram da se vratim u kuću. Izgubio sam pola sebe, pola svog srca. Ne mogu više da pričam, nemojte mi ništa zameriti.

Aleksandra Prijović te tešila Darka i grlila ga, a potom je i sama završila u suzama. Ona se osamila dok je plakala, a pred porodicom je bila jaka i pružila im maksimalnu podršku.

Autor: M.K.