Novi detalje tragične nesreće u kojoj je stradao brat Darka Lazića: Ovako je došlo do sudara, Dragan nije imao odgovarajuću vozačku!

Dragan Lazić preminuo je na putu do bolnice, policija uzela krv vozaču automobila

Teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio Dragan Lazić (1994) iz Brestača, rođeni brat pevača Darka Lazića, dogodila se 11. marta oko 17 časova na putu u blizini Vladimiraca kod Šapca.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, u sudaru su učestvovali motocikl marke „Suzuki“ i putnički automobil „Opel Astra“.

Automobilom je upravljao V. K. (62) iz Šapca, dok je motociklom upravljao Dragan Lazić.

Prema prvim rezultatima istrage, nesreća se dogodila kada je vozač automobila započeo skretanje ulevo ka Šabačkom putu, dok je iz suprotnog pravca nailazio motocikl.

U tom trenutku došlo je do snažnog sudara, kada je prednji deo motocikla udario u zadnji desni deo putničkog vozila.

Kako je utvrđeno Darkov brat nije posedovao odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole za upravljanje tim motociklom.

Nakon sudara oba vozača hitno su prevezena u Opštu bolnicu u Šapcu. Nažalost, Dragan Lazić je preminuo od zadobijenih povreda uprkos naporima lekara, dok je vozač automobila V. K. (62) zadobio lakše telesne povrede.

Na mestu nesreće uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Vladimirci, dok je po nalogu dežurnog tužioca telo nastradalog poslato na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu u Beogradu.

Takođe, policija je uzela uzorke krvi vozača automobila kako bi se utvrdilo da li je u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola.

Istraga o tačnim okolnostima ove tragedije je u toku.

Na dan tragedije u Darkovu kuću u Brestaču okupili su se prijatelji porodice i njegove kolege kako bi bili uz njih u najtežem trenutku. Pevač je van sebe i slomljen bolom ipak uspeo da smogne snage da se obrati novinarima.

- Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Samo vas molim za malo razumevanja. Hvala vam što ste došli, nemam više ni snage, ni reči ni suza. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo. Oprostite mi i nemojte mi ništa zameriti - kroz plač je rekao Darko Lazić kojeg su pridržavali kolega Sloba Vasić i još jedan prijatelj.

