Stali smo do manastira, rekao mi je... Darko Lazić slomljen od bola otkrio kako je proveo poslednje trenutke sa bratom

Emotivne reči razaraju dušu!

Dan nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio Dragan Lazić, rođeni brat Darka Lazića, porodica se suočava sa najtežim trenucima u životu pripremajući se da isprate na večni počinak člana porodice čiji je iznenadni odlazak ostavio neizbrisivu prazninu.

Ispred porodične kuće u Brestaču vlada tišina ispunjena tugom, dok rodbina, prijatelji i komšije od rane zore pristižu da pruže podršku neutešnoj porodici.

Majka, slomljena bolom, jedva pronalazi snagu da dočeka ljude koji dolaze da izjave saučešće. Sa suzama u očima briše lice i nemo posmatra dvorište koje je do juče odzvanjalo smehom. Porodica pokušava da se sabere i organizuje sve što je potrebno za poslednji ispraćaj, iako je bol zbog gubitka prevelika.

Draganov brat Darko teško pronalazi reči dok govori o tragediji koja ih je zadesila. Kako kaže, pripremaju se da sutra isprate svog najmilijeg na večni počinak. Nakon što danas bude završena obdukcija, očekuje se da telo bude dopremljeno, kako bi porodica mogla da organizuje sahranu i oprosti se od Dragana u krugu najbližih prijatelj, rodbine i komšija.

U domu Lazića vlada neopisiva tuga. Sve je spremno za poslednji oproštaj, ali porodica i dalje teško prihvata činjenicu da će morati da sahrane svog sina i brata. Najbliži pokušavaju da budu jedni uz druge i pronađu snagu da zajedno prođu kroz ovaj bolan trenutak, dok se pripremaju da ga isprate na večni počinak uz molitvu i suze.

- Juče je bio mnogo lep dan! Smejali smo se, brat me je non- stop ljubio. Rekao mi je brate volim što se ovako družimo. Stali smo i do manastira. Nije skidao osmeh sa lica. Ja sam prvi otišao, a on je sa prijateljima, našim drugarima kasnije krenuo. Video sam da ih nema, to mi je bilo čudno. Drug me pozvao i jedva je izgovorio to što se desilo…. Ne mogu, verujte mi, srce će mi pući - rekao je Drako za Kurir.

Autor: A. Nikolić