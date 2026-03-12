Nastradali brat Darka Lazića nekoliko dana pre tragedije slavio rođendan! Prijatelj objavio dirljive uspomene: Nismo se ovako dogovorili... (FOTO)

Pevač Dragan Lazić, rođeni brat Darka Lazića, tragično je nastadao u sredu 11. marta u saobraćajnoj nesreći u blizini Šapca. Danas se od njega opraštaju prijatelji, porodica i kolege muzičari.

U potresnoj objavi na društvenim mrežama jedan od njegovih najboljih prijatelja se oprostio bolnim rečima i otkrio da je Dragan pre samo nekoliko dana slavio rođendan.

- Ljut sam, bato moj, da znaš! Brate moj, pre par dana smo ti proslavili rođendana. Nismo se tako dogovorili, bato. Zaje*** si me, ali ovaj put jako - napisao je njegov prijatelj.

Potom je podelio i fotografiju nastalu pre više godina, uz koju je dopisao emotivne reči.

- Voli te tvoj najbolji drugar! Najviše na svetu, bato moj. Bato, 2010. kad sam te učio da igraš Soni - napisao je preko fotografije.

Podsetimo, Dragan je iza sebe ostavio ženu i dve ćerke.

Autor: D. T.