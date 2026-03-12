PROKLETSTVO PORODICE LAZIĆ! Dragan nastradao na motoru, Darko bio KLINIČKI MRTAV, otac im umro posle operacije želuca!

Pevač Dragan Lazić, rođeni brat popularnog folkera Darka Lazića, poginuo je juče na motoru, u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu za Šabac, te su u Brestaču, njegovom rodnom mestu, svi zavijeni u crno.

Darko je nem od bola zbog pogibije brata za kog je bio izuzetno vezan, a tragedija koju su doživeli u javnosti je ponovo pokrenula temu o brojnim saobraćajnim prekršajima i nezgodama u kojima je glavni učesnik bio popularni folker.

Darko bio klinički mrtav

Poznati pevač najtežu saobraćajnu nesreću imao je 23. oktobra 2018. godine, kada je kod Pećinaca automobilom sleteo sa puta i prevrnuo se nekoliko puta, zbog čega se vozilo okrenulo na krov. Vozio je pod dejstvom alkohola - izmereno mu je 1,39 promila u krvi, a vozio je velikom, neprilagođenom brzinom. Darko je zadobio teške telesne povrede, a lekari su mu se danima borili za život.

Imao je polomljena rebra, povređenu karlicu i kukove, te se mesecima oporavljao, a u komi je bio čak 23 dana.

- Ja sam imao saobraćajnu nesreću u oktobru 2018. i bukvalno sam posle nekoliko sati bio otpisan. Skroz sam potonuo. Disao sam na aparatima mesec dana. Bio sam 23 dana u komi. Non-stop sam imao u glavi i viđao neke bele ili svetloplave zavese koje su stalno bile tu, letele su. Viđao sam i neke ljude koje ne poznajem uopšte. To malo ljudi zna i, evo, sad sam to rekao - rekao je on jednom prilikom.

Vozačka dozvola mu je oduzeta i pre tri godine, kada se automobilom sudario u kombi na autoputu kod Beograda, a najnoviji udes imao je u septembru 2025., takođe na autoputu, kod Geneksa na Novom Beogradu. Tada mu je imereno 1,9 promila alkohola u krvi, kako su pisali mediji, a prvo je udario u autobus, a potom u zaštitnu ogradu.

Pixabay.com/Pink.rs/E-Stock/Časlav Vukojičić Pink.rs Previous Next

Sebe krivio za očevu smrt?

Lazići su bili zavijeni u crno i pre šest godina, kada je u decembru 2020. preminuo Milan Lazić, Darkov otac, nakon komplikacija posle operacije smanjenja želuca.

Kako su tada pričali, na ovaj zahvat otišao je zdrav, međutim stvari su se ubrzo zakomplikovale.

- Operisao je želudac i pozlilo mu je. Šta se desilo, niko ne zna. Znam samo da mu je mozak ceo, kompletno oštećen, da mu je stalo srce, koliko sam razumeo, da su ga reanimirali... Ne znam stvarno šta se desilo, živ i zdrav je otišao... Ne znam šta bih ti rekao - objasnio je tada Darko, a pisalo se čak i da je sebe krivio za očevu smrt, budući da je Milan na operaciju želuca otišao nakon što se njegov sin podvrgao istom zahvatu.

Autor: D .T.