AKTUELNO

Domaći

Jeziva priča iz Brestača! Lazići sagradili kuću na GROBLJU, tada su krenule nesreće: Na tom imanju IMA MRTVIH, dom im je PROKLET

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/TV Pink Printscreen ||

Porodica folk pevača Darka Lazića zavijena je u crno. Juče je na putu sa Šabac motorom poginuo njegov rođeni brat Dragan, koji je život izgubio u 32. godini, a njihovu porodicu godinama unazad prate strašne tragedije.

U saobraćajnoj nesreći 2018. godine poginuo je Darkov brat od strica, a ubrzo nakon toga i sam Darko je jedva izvukao živu glavu kada je u alkoholisanom stanju sleteo s puta kod Pećinaca. Tada su mu se borili za život, 23 dana bio je klinički mrtav, a ubrzo je usledila nova tragedija.

Foto: Tanjug/Tanja Valić, Pink.rs

Dve godine kasnije umro mu je otac Milan od komplikacija posle operacije smanjenja želuca. Tada je Darkov komšija Dejan za Informer ispričao nešto što je naježilo sve.

- Porodicu stalno prate neke tragedije. Nemaju sreće, a sve zbog zemljišta na kom je Darko napravio svoj novi dom - počeo je priču Darkov komšija.

On objašnjava da su Lazići lepo živeli sve dok Darko nije napravio tu kuću. On veruje da im se loše stvari dešavaju jer spavaju na leševima.

Foto: Pink.rs, E-Stock/Časlav Vukojičić, Instagram Printsccreen

- Oni ni sami ne znaju koliko su se napatili poslednjih godina. Ljudi u selu pričaju da je to sve zbog te proklete kuće koju je sagradio. Kažu da na tom imanju ima mrtvih koji su tu sahranjeni pre više od 200 godina - otkriva naš sagovornik.

Lazićev komšija kaže da pevač ne veruje u te priče, iako je i sam čuo za njih.

Foto: TV Pink Printscreen

- Darko je čuo da je na tom mestu bilo groblje, ali ne veruje u to. Kada je odlučio da tu podigne kuću, svi su pokušavali da ga odgovore od te ideje, ali bezuspešno. Možda će sada, posle ove tragedije sa Milanom da poveruje i da se odseli. Pa nije ovo prva loša stvar koja im se dogodila. Pre dve godine je izgubio brata od strica. On je poginuo u saobraćajki, a sahranjen je odmah iznad Darkovog tate Milana - rekao je tada, 2020., njegov komšija.

Komšija Dejan kaže da Lazići nisu zaslužili toliku patnju.

- Stalno im se dešavaju neke loše stvari, a oni su baš divni ljudi. Svima bi pomogli! Ali sada pre svega sami moraju da pomognu i sklone se sa tog prokletog imanja i iz te proklete kuće.

Autor: D. T.

#Darko Lazić

POVEZANE VESTI

Domaći

Darko Lazić pao u nesvest kad su mu saopštili da mu je poginuo rođeni brat: Pevač se oglasio nakon tragedije i jedva izustio nekoliko reči...

Domaći

PROKLETSTVO PORODICE LAZIĆ! Dragan nastradao na motoru, Darko bio KLINIČKI MRTAV, otac im umro posle operacije želuca!

Domaći

POSLEDNJA FOTOGRAFIJA DARKA LAZIĆA SA BRATOM DRAGANOM PRE TRAGEDIJE: Slikali se ovog popodneva: Promenili lošu gumu na motoru pre nesreće (FOTO)

Domaći

Rođeni brat Darka Lazića koji je poginuo danas na motoru isto se bavio pevanjem, a evo zbog čega ga estrada nije zanimala!

Domaći

Znam koliko su njih dvojica bili vezani... Oglasila se žena koju je Darko zvao drugom majkom: Zašto Bože?

Domaći

BRAT DARKA LAZIĆA POGINUO U UDESU, A OVAKO JE PEVAČ PRIČAO O NJEMU: Evo i gde su se najčešće okupljali sa porodicom