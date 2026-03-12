Poznato vreme i mesto sahrane sahrane Darkovog brata Dragana Lazića

Juče je javnost ostala zatečena tragičnom vešću da je rođeni brat pevača Darka Lazića, Dragan Lazić, preminuo u 32. godini u saobraćajnoj nesreći kod Šapca.

Lazić je život izgubio vozeći motor u opštini Vladimirci. U porodičnom domu Lazića neprestano stiže narod kako bi izjavili saučešće porodici koja se suočila sa velikim gubitkom.

Darko je neutešan posle velike tragedije koja je pogodila njegovu porodicu, a sada bratu sprema poslednji ispraćaj.

Kako je pevač otkrio, sahrana Dragana Lazića obaviće se sutra, 13. marta. On će biti sahranjen u Brestaču, piše Kurir.

Nakon što danas bude završena obdukcija, očekuje se da telo bude dopremljeno, kako bi porodica mogla da organizuje sahranu i oprosti se od Dragana u krugu najbližih prijatelj, rodbine i komšija.

Autor: D. T.