Darko Lazić otišao u bolnicu na obdukciju nastradalog brata: Sprema se poslednji ispraćaj za Dragana

Ispred porodičnog doma porodice Lazić u Brestaču nalaze se brojne novinarske ekipe dan nakon jezive saobraćajke u kojoj je život u 32. godini izgubio Dragan Lazić, rođeni brat popularnog pevača Darka Lazića.

Prema najnovijim informacijama, Darko je upravo otišao u bolnicu gde bi tokom dana trebalo da bude obavljena obdukcija tela njegovog brata Dragana Lazića. Po pevača je došao blizak prijatelj, poznati privrednik iz Šapca Morava, koji je od prvog trenutka uz porodicu i pruža im podršku u ovim teškim trenucima.

Njih dvojica su zajedno automobilom otišli do zdravstvene ustanove kako bi završili neophodnu administraciju i dokumentaciju koja je potrebna za organizaciju sahrane. U bolnici se očekuje završetak procedura koje prethode preuzimanju tela i daljim koracima vezanim za poslednji ispraćaj.

Porodica Lazić trenutno prolazi kroz izuzetno težak period, a prijatelji i bliski saradnici su uz njih kako bi im pomogli u organizaciji svega što je potrebno nakon tragičnog gubitka. Nakon završetka obdukcije i potrebnih procedura, očekuje se da porodica saopšti više informacija o datumu i mestu sahrane, a spekuliše se da će Dragan biti sahranjen sutra u rodnom selu.

Supruga nastradalog Dragana Lazića prvi put je izašla iz porodične kuće nakon strašne tragedije koja je zadesila porodicu. Polako je krenula niz ulicu, kao da traži vazduh i trenutak da se sabere, a potom je zastala i nepomično gledala u nebo.

Na njenom licu videla se bol koju je teško sakriti. U tišini je stajala nekoliko minuta, izgubljena u mislima, dok su joj suze tiho klizile niz lice. U jednom trenutku prišao joj je porodični prijatelj koji ju je nežno zagrlio, pokušavajući makar na trenutak da joj pruži utehu u nezamislivo teškom trenutku.

O poslednjim trenucima s bratom

Darko je ispričao da je uživao sa Draganom, te da ništa nije ni slutilo na ovakvu tragediju.

- Juče je bio mnogo lep dan! Smejali smo se, brat me je non- stop ljubio. Rekao mi je:"Brate, volim što se ovako družimo". Stali smo i do manastira. Nije skidao osmeh sa lica. Ja sam prvi otišao, a on je sa prijateljima, našim drugarima kasnije krenuo. Video sam da ih nema, to mi je bilo čudno. Drug me pozvao i jedva je izgovorio to što se desilo…. Ne mogu, verujte mi, srce će mi pući - rekao je Darko.

Autor: D. T.