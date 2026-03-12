Zbog njega je demolirala kazino u koji stalno ide! Prva komšinica Kristine i Kristijana o drami na Voždovcu: Bio je haos u stanu!

Veliku pažnju javnosti privukla je informacija da je policija intervenisala zbog žustre svađe Kristine Spalević i Kristijana Golubovića, te da mu je određena mera zabrane prilaska nevenčanoj supruzi, sa kojom ima dvoje dece.

Akteri ove priče oglasili su se za Pink.rs, a sada se za medije oglasila njihova komšinica sa Voždovca, koja živi na istom spratu zgrade u kojoj oni iznajmljuju stan.

Kako kaže, ovo nije jedina svađa koju su imali.

- Od njih samo neki stresovi od kad su se doselili ovde. Bio je haos, čula se vika iz njihovog stana. Ja živim na spratu sa njima. Teška svađa, gomila ružnih reči, uvrede. Videla sam je sinoć da je uplakana izašla iz stana. Posle sam od komšinice čula da je sve prijavljeno policiji. Dobro je da se reagovalo na vreme, da se ne završi tragično. Oni su baš problematični, stalno se čuju neke rasprave kod njih. Dva dana ne mogu da sastave i da žive u miru. Katastrofa - rekla je komšinica, pa otkrila i razlog njihovog burnog odnosa:

- Kocka je sigurno razlog. Kristijan je baš zavistan od kocke. Tu odmah je veliki kazino i kladionica, on zna noćima da ne dolazi kući i da do fajronta ostaje u kazinu, rulet valjda. U poslednje vreme češće je bio u kazinu, nego kod kuće. Sve je podredio tome. Potroši sve pare i onda su u problemu. Skoro je Kristina napravila lom i rusvaj unutra, upala je jednu noć i demolirala lokal. Zaposleni su hteli da zovu policiju, a on ju je smirivao. Ona je tad vrištala i psovala, probudili su ceo kvart. Katastrofa. Težak je to porok. Najbolje je da svako krene svojim putem - rekla je uznemirena komšinica za Kurir.

Prijavila sam ga policiji

Podsetimo, Kristina je juče za Pink.rs potvrdila

- Istina je, prijavila sam ga policiji, dobio je zabranu prilaska, ali moram da kažem da nije bilo fizičkog nasilja, ali mesecima unazad se dešava isto. Posle onog letos znala sam ja da tu nema budućnosti, bilo je samo verbalno nasilje, fizičko se nije desilo - rekla je Kristina za naš portal i dodala:"Kristijan i ja više nismo zajedno, niti ćemo ikada biti".

Kristijan najavio pomirenje

S druge strane, Kristijan je optimističan i veruje da će između njega i Kristine uskoro sve biti u najboljem redu.

- To se spekulisalo i prošli put kad je ona izašla i dramila, pravila rijaliti od našeg života. Takva je Kristina Spalević lucidna, ona ima te fore. Ona živi od skandala, ona je mlada, divlja. Kristina je mlada, ona ima samo 28 godina njoj ništa se i ne može zameriti, a ja sam ozbiljan ima 56 godina - dodao je on za Blic.

Autor: Pink.rs