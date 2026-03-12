AKTUELNO

KUME, BRATE... Bolne reči poznatog pevača o Darkovom bratu Draganu kidaju dušu: Ne plače Brestač, plače DEO SREMA! (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Domaću javnost potresla je vest o pogibiji pevača Dragana Lazića, rođenog brata folkera Darka Lazića, koji je nastradao juče na motoru, kod mesta Vladimirovci.

Dragan je nastradao u 32. godini i iza sebe je ostavio dve ćerkice i neutešnu suprugu, koju je voleo do poslednjeg dana.

Nastradali Dragan Lazić ostavio ženu i dve ćerke: Ovo je ožalošćena snajka Darka Lazića, voleo je do poslednjeg dana (FOTO)

Mlađi Lazić bio je miljenik među kolegama, te su svi veoma teško prihvatili vest o njegovoj pogibiji. Među njima je i pevač Peđa Vujić, koji se juče putem mreža oprostio od voljenog prijatelja.

- Pokušao sam da nađem sliku gde se ne smeješ - nisam mogao. Mislim da i ne postoji... Ostaćeš upamćen tako drag i nasmejan, zauvek... Neka ti je laka crna zemlja, kume - brate! - napisao je Vujić.

Foto: Instagram.com

Danas je o svom pokojnom prijatelju dodatno napisao:

Kako ja da vam snimim video a da se ne rasplačem, jer sam živeo sa tim ljudima neko vreme…. Da biste razumeli kako se osećaju ti ljudi koji su živeli s’ njim - (ne Darko, ne roditelji, ne najbliži… ) Ljudi koji su živeli sa Draganom! Morate razumeti to podneblje, ta sela, to bratstvo koje se rađa od kako prohodaju i propričaju! Svi zajedno u školu, svako svakog zna, cela opština, svi su povezani, svi su kumovi, svi su zajedno kad treba, “pojeli međusobno više soli” nego sa rođenom porodicom, i odjednom u sekundi jednog od njih nema - nema ga i nema nazad! Nema više tog druga iz zabavišta, druga koji je bio tu kao i oni za njega u pola doba dana i noći, nestane neko s kim si proveo ceo svoj život u danu! U sekundi… Zamislite opet, da to nisu u pitanju dva druga pa da jedan pati za drugim, u pitanju su stotine ljudi, povezani kao 1… I sad tog jednog više nema! Kraj! Ne plače ulica, Brestač, opština - plače deo Srema, kolege, braća, prijatelji…Eto to je tako tamo sada…

