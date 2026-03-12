Đani hitno primljen u bolnicu, zadržali ga na lečenju

Popularni folk pevač Radiša Trajković Đani hitno je primljen u bolnicu, a kako pišu mediji, on se od utorka nalazi na lečenju na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Prema informacijama do kojih smo došli, pevaču se rade detaljni pregledi celog organizma, zbog čega su lekari odlučili da ga zadrže na bolničkom ispitivanju kako bi utvrdili tačno zdravstveno stanje i eventualnu terapiju.,

Ovo je potvrdila i njegova supruga Slađana Trajković.

-Tačno je, Đani je od utorka hospitalizovan. Lekari su odlučili da urade detaljne analize i preglede kako bi bili sigurni da je sve u redu. On je uvek optimističan i pun života, pa verujemo da će rezultati biti dobri - kratko je rekla Slađa za Kurir.

Pevač je poslednjih dana osećao umor i slabost, zbog čega je odlučio da potraži lekarsku pomoć. Nakon prvih pregleda, doktori su predložili da ostane na posmatranju dok se ne završi kompletna dijagnostika.

Porodica i najbliži prijatelji su uz njega i nadaju se da će rezultati pregleda biti dobri, te da će popularni pevač uskoro napustiti bolnicu i vratiti se svakodnevnim obavezama i nastupima.

Autor: D. T.