AKTUELNO

Domaći

Đani hitno primljen u bolnicu, zadržali ga na lečenju

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: E-Stock/Nenad Milošević ||

Popularni folk pevač Radiša Trajković Đani hitno je primljen u bolnicu, a kako pišu mediji, on se od utorka nalazi na lečenju na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Prema informacijama do kojih smo došli, pevaču se rade detaljni pregledi celog organizma, zbog čega su lekari odlučili da ga zadrže na bolničkom ispitivanju kako bi utvrdili tačno zdravstveno stanje i eventualnu terapiju.,

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Ovo je potvrdila i njegova supruga Slađana Trajković.

-Tačno je, Đani je od utorka hospitalizovan. Lekari su odlučili da urade detaljne analize i preglede kako bi bili sigurni da je sve u redu. On je uvek optimističan i pun života, pa verujemo da će rezultati biti dobri - kratko je rekla Slađa za Kurir.

Foto: E-Stock/nenad milošević, pink.rs

Pevač je poslednjih dana osećao umor i slabost, zbog čega je odlučio da potraži lekarsku pomoć. Nakon prvih pregleda, doktori su predložili da ostane na posmatranju dok se ne završi kompletna dijagnostika.

Porodica i najbliži prijatelji su uz njega i nadaju se da će rezultati pregleda biti dobri, te da će popularni pevač uskoro napustiti bolnicu i vratiti se svakodnevnim obavezama i nastupima.

Autor: D. T.

#Radiša Trajković Đani

POVEZANE VESTI

Domaći

ĐANI PAZARIO ROLEKSA?! Folker uhvaćen ispred radnje skupocenih satova, evo kako teče njegov oporavak nakon OPERACIJE ruke!

Domaći

ŠOK PRIZNANJE! Đani otkrio da li je ikada koristio neke droge, ovo je istina!

Domaći

Drama folk pevača! Đani teško povređen u Italiji, mora na hitnu operaciju

Domaći

NIJE MI IH ŽAO: Đani progovorio o kolegama iz Pinkovih zvezda, priznao kako je reagovao kada ga je Desingerica pozvao da snime duet

Domaći

Evo u kakvom je stanju Sloba Vasić: Pevač juče hitno primljen u bolnicu nakon što mu se pogoršalo stanje

Domaći

Operišu ga najbolji stručnjaci iz Ljubljane: Đani daje 10.000 evra na operaciju i otkazuje nastupe, zavrteće vam se u glavi od novca koji će izgubiti