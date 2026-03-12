Jecaji majke odzvanjaju Brestačem! Neutešna Branka oplakuje nastradalog sina Dragana, guši se u suzama (VIDEO)

Dom porodice Lazić u selu Brestač zavijen je u crno nakon pogibije tridesetdvogodišnjeg Dragana, rođenog brata popularnog pevača Darka Lazića.

Dragan je nastradao juče kod mesta Vladimirovci tokom vožnje motora, a uprkos tome što je odmah posle stravične nesreće davao znake života, preminuo je na putu do šabačke bolnice. Darko i čitava njegova porodica teško su primili vest o Draganovoj pogibiji, a prethodne noći u Brestač su se sjatile brojne Lazićeve kolege kako bi bile uz njega u najtežem životnom trenutku i porodici izjavile saučešće.

Danas je u Brestaču tiho - celo selo zavijeno je u crno, a čuju se samo jecaji koji dopiru iz kuće Lazića. Sve vrvi od komšija, rođaka i prijatelja, koji pomažu ožalošćenoj porodici u ovim teškim trenucima, a najviše se trude oko majke Branke, koja je u teškoj saobraćajki izgubila mlađeg sina.

Branka je u jednom trenutku izašla na vazduh, gde je obavila i video-poziv, a sve vreme je neutešno jecala i brisala suze s lica.

Darko je u međuvremenu otišao u šabačku bolnicu, gde bi uskoro trebalo da bude završena obdukcija nastradalog Dragana, nakon čega porodica preuzima telo, a uporedo se organizuje i ispraćaj na večni počinak.

Kako se spekuliše, sahrana nastradalog Dragana biće održana sutra na lokalnom groblju u Brestaču.

Podsetimo, tragedija se dogodila juče, 11. marta oko 17 časova kod mesta Vladimirovci, kada je vozač "sitroena" V. K. (62) iz Šapca presekao put nesrećnom motociklisti. Pripadnici MUP-a su vozača automobila lišili slobode zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta, a Dragan, koji je davao znake života, podlegao je teškim povredama i preminuo u sanitetu, na putu do šabačke bolnice.

Autor: D. T.