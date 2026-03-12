Kaća Lazić u crnini, ne odvaja se od svekrve Branke: Potresne scene iz Brestača, spremaju Draganovu sahranu (FOTO+VIDEO)

U porodičnom domu folk pevača Darka Lazića u Brestaču vlada neizmerna tuga i bol nakon što je juče, u saobraćajnoj nesreći na putu za Šabac, nastradao Dragan Lazić (32), pevačev rođeni brat, tokom vožnje motora.

U toku je obdukcija njegovog tela, koja bi trebalo da bude završena danas, a dok se Darko Lazić bavi organizacijom sahrane, njegova supruga Katarina u porodičnom domu dočekuje ljude koji ne prestaju da dolaze kako bi izjavili saučešće, a sve vreme je i uz svekrvu Branku.

Branka od jutros ne prestaje da plače. Sve vreme joj izjavljuju saučešće, teše je, a suze same idu.

Snajka Katarina, koja je od glave do pete u crnini, se ne odvaja od nje.

Podsetimo, tragedija se dogodila juče, 11. marta oko 17 časova kod mesta Vladimirovci, kada je vozač "sitroena" V. K. (62) iz Šapca presekao put nesrećnom motociklisti. Pripadnici MUP-a su vozača automobila lišili slobode zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta, a Dragan, koji je davao znake života, podlegao je teškim povredama i preminuo u sanitetu, na putu do šabačke bolnice.

Autor: D .T.