Udovica nastradalog Dragana ne dolazi sebi: Snajka Darka Lazića čuči kraj puta i plače, rođaci je teše (FOTO+VIDEO)

Porodica Lazić zavijena je u crno od juče, kada je na putu za Šabac motorom nastradao pevač Dragan Lazić, rođeni brat popularnog folk pevača Darka Lazića.

Dragan je preminuo na putu do šabačke bolnice, a iza sebe je ostavio dve ćerkice i suprugu, koju je neizmerno voleo.

Od juče u dom Lazića u Brestaču ne prestaju da dolaze rođaci, komšije i prijatelji kako bi bili uz ožalošćene članove porodice, koji ne mogu da dođu sebi zbog tragičnih vesti.

Draganova udovica ne miri se sa činjenicom da joj je suprug nastradao, te da je ostala sama sa dvoje dece. Fotoreporteri su je uslikali danas, u blizini porodične kuće, gde je plakala na sav glas, a sve vreme su je tešile rođake.

Podsetimo, tragedija se dogodila juče, 11. marta oko 17 časova kod mesta Vladimirovci, kada je vozač "sitroena" V. K. (62) iz Šapca presekao put nesrećnom motociklisti. Pripadnici MUP-a su vozača automobila lišili slobode zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta, a Dragan, koji je davao znake života, podlegao je teškim povredama i preminuo u sanitetu, na putu do šabačke bolnice.

