Darko Lazić doneo bratovljevu umrlicu u porodični dom: Pevač plače kao kiša, ljubi sliku pokojnog Dragana (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Folk pevač Darko Lazić danas je napustio porodični dom u Brestaču i uputio se u Šabac, gde danas treba da bude završena obdukcija njegovog nastradalog brata Dragana, a potom se vratio s bratovljevim umrlicama.

Porodica ne dolazi sebi otkad je Dragan juče nastradao na putu za Šabac, tokom vožnje motora, a kuća im je puna rođaka, komšija i prijatelja koji im pružaju utehu u ovim teškim trenucima.

Darko se trenutno bavi organizacijom sahrane mlađeg brata koji će, kako se priča, na večni počinak biti ispraćen sutra na lokalnom groblju u Brestaču, a za sve je posebno emotivno bilo kada je Lazić kući doneo bratovljeve umrlice.

Darko je sve vreme plačući ljubio sliku nastradalog Dragana, a plakali su i svi prisutni, koji su tešili Darka.

Autor: D. T.

