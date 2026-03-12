Drama u Brestaču! Darkova majka pala u nesvest kad je videla sinovljevu umrlicu! Polivaju je vodom, ona kuka: Oko moje lepo, SINE MOJ... (VIDEO)

Porodica folk pevača Darka Lazića u Brestaču priprema se za sahranu njegovog mlađeg brata Dragana, koji je juče u 32. godini podinuo u saobraćajnoj nesreći u mestu Vladimirovci, gde je nastradao tokom vožnje motora.

Vest o Draganovoj pogibili zavila je čitavu porodicu u crno - Draganova udovica nema je od bola, slomljeni Darko se sve vreme bavi organizacijom sahrane, dok majka Branka, koja je ostala bez mlađeg sina, ne prestaje da plače.

Njoj je pozlilo malopre, kada se Darko sa umrlicama vratio u porodični dom. Kako je videla sliku, tako je briznula u plač i sve vreme kukala:

- Oko moje lepo, sine moj.... - ponavljala je Branka, kojoj se u jedno vreme slošilo, te je kolabirala i pala u nesvest, a okupljeni su je odmah polili vodom.

Autor: D. T.