Osvanula umrlica na porodičnoj kući Lazića u Brestaču: Evo kada će biti sahranjen Dragan, Branka pala u nesvest kad je videla sliku (FOTO)

Dragan Lazić, rođeni brat folk pevača Darka Lazića, nastradao je juče u saobraćajnoj nesreći kod mesta Vladimirovci i život izgubio u 32. godini.

Njegova iznenadna smrt zavila je u crno kompletnu porodicu, koja se ne miri s činjenicom da Dragana više nema. Njegovo telo bilo je na obdukciji u Šapcu, a u međuvremenu njegov brat Darko bavio se organizacijom sahrane, a nedavno se vratio u dom s bratovljevom umrlicom, što je ponovo svima nateralo suze na oči.

Dragan je, inače, bio 1994. godište, a na umrlici stoji da će biti sahranjen sutra u Brestaču. Opelo počinje u 14 časova.

Na spisku ožalošćenih nalaze se majka Brankica, supruga Ivana, ćerke Najda i Leonora, baba Milka, brat Darko sa porodicom, kao i ostala rodbina, kolege i prijatelji.

Podsetimo, tragedija se dogodila juče, 11. marta oko 17 časova kod mesta Vladimirovci, kada je vozač "sitroena" V. K. (62) iz Šapca presekao put nesrećnom motociklisti. Pripadnici MUP-a su vozača automobila lišili slobode zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta, a Dragan, koji je davao znake života, podlegao je teškim povredama i preminuo u sanitetu, na putu do šabačke bolnice.

Autor: D. T.