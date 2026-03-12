Brat Darka Lazića poginuo tik uz crkvu kraj puta: Mesto molitve postalo mesto tragedije!

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, poginuo je u saobraćajnoj nesreći 11. marta oko 17 časova u blizini Šapca.

Jutro posle tragedije, novinari su se uputili na mesto nesreće.

Ono što posebno privlači pažnju je i činjenica da se tik pored mesta gde je Darkov brat Dragan izgubio život, nalazi i mala crkva krajputašica Svetog Vladike Nikolaja Srpskog.

Kako smo saznali od meštana, ovaj hram je vrlo posećen od strane vozača koji voze ovom deonicom, a u nju redovno dolaze bajkeri i ljubitelji motocikala, među kojima je bio i pokojni Dragan.

- Mnogi koji su ovde u prolazu, svrate i do crkve da se pomole Bogu i Svetom Nikolaju. Posebno su redovni bajkeri, naprave ovde pauzu, upale sveće, pa nastave dalje. I Darkov pokojni brat bio je poznati bajker, voleo je motore, tako da je i on sa prijateljima sigurno dolazio ovde. Sudbina je tako htela da bukvalno prekoputa crkve izgubi život - rekao je meštanin.

Podsetimo, Iako su motocikl i automobil sinoć posle završetka uviđaja uklonjeni, delovi vozila i motora, tragovi guma i srča, i dalje se nalaze na mestu tragedije.

Na razdaljini od 50 metara i dve crne rukavice koje je u trenutku nesreće nosio pokojni Dragan. Nešto dalje i brzinometar, delovi motora i kontrolne table, felne automobila… I sa suprotne strane kolovoza, delovi automobila rasuti po asfaltu…

Kako su nam rekli ljudi koji žive i rade u neposrednoj blizini tragedije, ova deonica puta je zbog neprilagođene brzine i lošeg osvetljenja i ranije bilo mesto teških saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom.

Autor: D .T.