BEDNO, DA BEDNIJE NE MOŽE! Nastavlja se drama Kristine i Kristijana, optužila ga za KRAĐU NAKITA: Deci pelene nisi kupio, goniću te za sve što sam GODINAMA TRPELA!

Dva dana nakon što se saznalo da je Kristijan Golubović dobio zabranu prilaska nevenčanoj supruzi Kristini Spalević nakon što ga je prijavila policiji, usledio je novi rasplet.

Njih dvoje su se razišli, a dok Kristijan govori da su Kristinu "uhvatile bubice", te da će brzo sve biti u najboljem redu, ona govori da je sa brak sa Golubovićem zauvek stavila tačku. Danas je usledilo novo raskrinkavanje.

Oca svoje dece javno je optužila za krađu.

- Nisam želela da se oglašavam povodom bilo čega, kao što sam dala reč da neću. Moći ćete nešto možda između redova da shvatite, ali neću odustati od sudskog postupka za sve što mi se desilo, za sve što sam trepela sve ove godine, ali to je sada manje važno. Nisam ništa želela da delim i borim se sa glupostima koje čitam, gledam, koje su laži, ali vrhunac, krećem sad napolje, hoću da stavim nakit i naočare koje sam kupila na rate, zapravo, nisam ni otplatila, preko njegove prijateljice, i vidim da je on, dok sam ja davala izjavu policiji ispred vrata, kada je spakovao svoje stvari spakovao i moj nakit... Možete da zamislite to? Ovo sam stvarno morala da podelim sa vama. Žene... Dobro gledajte - upozorila je Kristina, a potom nastavila:

- Imam dokaze da sam te rate plaćala od mojih saradnji na Instagramu i od moje plate. Ako vidite u narednom periodu da sam negde ostala dužna, odmah javno da kažem - žao mi je, žao mi je te žene, ali ukoliko mi Kristijan preko nekoga ne bude dostavio moje stvari, ja to neću moći da platim, stvarno mi je žao. Neka on to sad plati pa neka pokloni nekome ili neka vrati, žao mi je. Verovatno ću se kajati zbog ovih storija kada se ohladim, ali dobijam svuda pečate koliko sam se iznervirala. Bedno, bedno, bedno... Prebedno!

Kako je rekla, Kristijana nije briga da li mu deca imaju pelene.

- Verujem da će imati razumevanja i da će platiti to, jer je sam izjavio da nisam sposobna sa svojom platom od hiljadu evra da izdržavam decu. Moraću da nađem neki dodatni posao, to nije nikakav problem za mene nikad u životu bio, ali pošto nemam dovoljno ni za decu, neću imati ni za predmete koje sam htela da prodam da isplatim ženu ili da joj vratim neke nekorišćene stvari - rekla je Kristina i dodala:

- Već dvadeset poruka mi je stiglo, to je šablon, kao i sve ostalo... Mi sezonske stvari nosimo, ne mogu da stanu u stan od 45 kvadrata, nego nosimo u jednu kuću na Crvenom Krstu, tamo su stvari i koje je on kupio meni, ali i one koje sam kupila sama ili dobijala za saradnje, nisam planirala da ih tražim, jer znam da čeka samo da mu tražim, da mi tera inat. Ne mora, ali ovo nije trebalo da uzme, to je moje. Pošto neki njegovi posrednici su mi rekli da će on da učestvuje u tome šta treba za decu, on zna da sam bukvalno ostala bez dinara, ali hvala Bogu, uvek se snađem u životu. Kad je tako veliki, ne znam zašto nije kupio deci pelene, sok, hranu, bilo šta. Kao što zna da traži stvari svoje uvek, trebalo je da se snađe i da pošalje stvari za decu, pošto zna da nemam novca, da sam platu potrošila.

Autor: D. T.