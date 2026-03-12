Estrada se okuplja u kući žalosti u Brestaču: Tamara Milutinović s Urošem Živkovićem došla kod Darka Lazića, tu je i Goga Gačić (FOTO)

Folk pevači Tamara Milutinović stigli su u Brestač kako bi izjavili saučešće i pružili podršku kolegi i prijatelju Darku Laziću, kojem je juče u saobraćajnoj nesreći nastradao mlađi, rođeni brat Dragan Lazić.

Kolege sa estrade okupile su se kako bi mu lično izjavile saučešće i pokazale da u ovim momentima nije sam. Vidno potreseni, Tamara i Uroš kratko su porazgovarali sa prisutnima, a potom se uputili ka porodičnoj kući kako bi zagrljajem i rečima utehe pružili podršku prijatelju.

Atmosfera u Brestaču bila je tiha i dostojanstvena, dok su se prijatelji, rodbina i saradnici okupljali da podele tugu sa porodicom. Brojne kolege sa muzičke scene dolaze tokom dana kako bi odale poštu i uputile poslednji pozdrav, ali i pokazale koliko je zajedništvo na estradi važno u najtežim trenucima.

Pored njih, u Brestač je stigla i Goga Gačić, koja se nedavno razvela od Marka Gačića, kako bi pružila podršku porodici i prijateljima u ovom teškom trenutku.

Podrška koju Darko dobija od kolega i prijatelja svedoči o bliskim odnosima koje je godinama gradio na sceni, ali i van nje. Mnogi od njih ističu da je u ovakvim trenucima najvažnije biti uz porodicu i pružiti reči utehe koje makar malo mogu olakšati bol.

Autor: D. T.