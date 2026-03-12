Darko Lazić se ne smiruje, plače kao kiša: Slomio se na kapiji porodične kuće, pao Kaći u zagrljaj (FOTO)

Folk pevač Darko Lazić prolazi kroz najteži životni period. Juče je na putu za Šabac motorom nastradao njegov rođeni, mlađi brat Dragan, koji je poginuo u 32. godini, a na večni počinak će biti ispraćen sutra, u rodnom Brestaču.

Darku su podršku pružili brojni prijatelji i kolege koje ne prestaju da dolaze od juče, kada se saznalo za strašnu tragediju, a uprkos tome što mora da bude jak zbog majke Branke, koja je ostala bez sina, pevač se slomio u nekoliko navrata i glasno zajecao nasred dvorišta u Brestaču.

Podsebno težak trenutak je bio kada je u kuću doneo bratovljeve umrlice. Darko je zaplakao, a nešto kasnije ponovo, kada mu je utehu pružala supruga Katarina, koja ga je sve vreme snažno grlila.

Darku su teško pale i utešne reči prijatelja, te je na kapiji porodične kuće sve vreme plakao, dok su se drugi trudili da mu uliju snagu tokom ovih teških trenutaka.

Podsetimo, tragedija se dogodila juče, 11. marta oko 17 časova kod mesta Vladimirovci, kada je vozač "sitroena" V. K. (62) iz Šapca presekao put nesrećnom motociklisti. Pripadnici MUP-a su vozača automobila lišili slobode zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta, a Dragan, koji je davao znake života, podlegao je teškim povredama i preminuo u sanitetu, na putu do šabačke bolnice.

