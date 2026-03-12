ROĐENO MOJE... Prva objava Darka Lazića nakon pogibije brata Dragana: Dirljive reči i važno saopštenje u ime porodice

Juče je na putu za Šabac poginuo Dragan Lazić (32), rođeni brat popularnog folk pevača Darka Lazića, koji ne može da dođe sebi zbog porodične tragedije.

U njihovu porodičnu kuću u Brestaču neprestano dolaze Darkove kolege, prijatelji i rođaci, kako bi bili uz porodicu u ovim teškim trenucima, a pevač se sada prvi put nakon nesreće oglasio na Instagramu.

On je obratio bratovljevu crno-belu fotografiju i informaciju o sahrani.

- Dragi prijatelji, drugari, kolege, poznanici, sutra u 14h na groblju u Brestaču će se održati opelo mog brata Dragana Lazića. Hvala u ime porodice - napisao je Darko.

Potom je dodao:

- Rođeno moje, počivaj u miru. Znaš da ćeš uvek biti u mom srcu.

Podsetimo, tragedija se dogodila juče, 11. marta oko 17 časova kod mesta Vladimirovci, kada je vozač "sitroena" V. K. (62) iz Šapca presekao put nesrećnom motociklisti. Pripadnici MUP-a su vozača automobila lišili slobode zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta, a Dragan, koji je davao znake života, podlegao je teškim povredama i preminuo u sanitetu, na putu do šabačke bolnice.

