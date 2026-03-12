AKTUELNO

Domaći

Oglasila se porodica Šaulić nakon pogibije rođenog brata Darka Lazića: Uputili im javnu podršku

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Pink.rs, Instagram Printscreen ||

Brat Darka Lazića,tragično je nastradao 11. marta, kada je pri povratku kući nakon vožnje motora sa bratom i prijateljima, poginuo u sudaru sa automobilom.

Čitava estrada trenutno je uz Darka Lazića, a i porodica Šaulić izrazila je duboku žal za tragično preminilim pevačem Draganom Lazićem. Na zvaničnom profilu na Instagramu, pokojnog Šaban Šaulića u vidu storija izjavili su saučešće porodici Lazić

- Iskreno saučešće porodici Lazić. Porodica Šaulić - piše u objavi.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Šaban je bio i ostao omiljeni pevač porodice Lazić, o čemu je i sam Darko više puta govorio.

pročitajte još

ROĐENO MOJE... Prva objava Darka Lazića nakon pogibije brata Dragana: Dirljive reči i važno saopštenje u ime porodice

Autor: D .T.

#Darko Lazić

#Dragan Lazić

#Gordana Šaulić

#Šaban Šaulić

POVEZANE VESTI

Domaći

Sloba Radanović sa suprugom Jelenom stigao kod Lazića u Brestač: Poznati par zanemeo od tuge i šoka zbog porodične tragedije pevača (FOTO+VIDEO)

Domaći

Brat Darka Lazića poginuo tik uz crkvu kraj puta: Mesto molitve postalo mesto tragedije!

Domaći

JAKO SMO SE POTRESLI, PUSTA MAJKA... Snežana Đurišić u šoku zbog smrti brata Darka Lazića: Strašno, pozvaću ga

Domaći

ESTRADA PRISTIŽE U BRESTAČ KOD LAZIĆA: Sloba Vasić i Nadica Ademov uz Darka, a tu je i supruga poznatog pevača, zanemeli od tuge i šoka! (FOTO+VIDEO)

Domaći

UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE S MESTA NESREĆE! Ovde je poginuo rođeni brat Darka Lazića, motor položen do puta, a pored skroz uništen automobil (FOTO)

Domaći

ROĐENO MOJE... Prva objava Darka Lazića nakon pogibije brata Dragana: Dirljive reči i važno saopštenje u ime porodice