Oglasila se porodica Šaulić nakon pogibije rođenog brata Darka Lazića: Uputili im javnu podršku

Brat Darka Lazića,tragično je nastradao 11. marta, kada je pri povratku kući nakon vožnje motora sa bratom i prijateljima, poginuo u sudaru sa automobilom.

Čitava estrada trenutno je uz Darka Lazića, a i porodica Šaulić izrazila je duboku žal za tragično preminilim pevačem Draganom Lazićem. Na zvaničnom profilu na Instagramu, pokojnog Šaban Šaulića u vidu storija izjavili su saučešće porodici Lazić

- Iskreno saučešće porodici Lazić. Porodica Šaulić - piše u objavi.

Podsetimo, Šaban je bio i ostao omiljeni pevač porodice Lazić, o čemu je i sam Darko više puta govorio.

