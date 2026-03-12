Partner Branke Lazić stigao iz Beča pravo u Brestač: Pruža joj podršku u najtežim trenucima (FOTO)

Partner majke Darka Lazića i Dragana Lazića, Dragan Paunović, doputovao je iz Beč u Brestač kako bi bio uz svoju izabranicu Branku Lazić u jednom od najtežih trenutaka kroz koje prolazi.

Naime, čim je saznao za tešku situaciju kroz koju prolazi porodica Lazić, Nenad je bez razmišljanja krenuo put Srbije kako bi pružio podršku Branki. On je oko podne stigao u njen porodični dom i sve vreme bdio uz nju i trudi se da joj bude najveći oslonac u trenucima tuge i bola.

Na fotografijama koje je zabeležila naša ekipa jasno se vidi da se Nenad gotovo ne odvaja od Branke. U svakom trenutku je uz nju razgovara s njom, pruža joj utehu i pokušava da joj makar malo olakša situaciju kroz koju prolazi.

Iako je doputovao iz Beča, gde inače živi i radi, u ovim teškim danima odlučio je da sve obaveze stavi po strani kako bi bio uz svoju partnerku i njenu porodicu. Njegov dolazak i prisustvo, Branki mnogo znači u trenucima kada joj je podrška najpotrebnija.

Autor: D. T.