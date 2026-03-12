Ovde će biti sahranjen brat Darka Lazića: Počivaće kraj oca Milana (FOTO)

Tridesetdvogodišnji pevač Dragan Lazić, rođeni brat popularnog folk pevača Darka Lazića, stradao je juče dok je vozio motor ka Šapcu i u crno zavio ceo Brestač, koji ne prestaje da oplakuje njegovu smrt.

Zbog tragičnih vesti ne mogu da dođu sebi majka Branka, brat Darko, kao i udovica Ivana, sa kojom ima dve ćerkice.

Danas je završena obdukcija Dragana Lazića u Šapcu, a porodica bi uskoro trebalo da preuzme njegovo telo, kako bi sutra bio sahranjen u rodnom selu. Kako je ranije objavljenjo, opelo će početi u 14 sati na lokalnom groblju u Brestaču.

Lazići tamo imaju porodičnu grobnicu, gde počiva Darkov otac Milan Lazić, koji je posle komplikacija nakon operacije želuca iznenada preminuo 2021. godine.

Podsetimo, tragedija se dogodila juče, 11. marta oko 17 časova kod mesta Vladimirovci, kada je vozač "sitroena" V. K. (62) iz Šapca presekao put nesrećnom motociklisti. Pripadnici MUP-a su vozača automobila lišili slobode zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta, a Dragan, koji je davao znake života, podlegao je teškim povredama i preminuo u sanitetu, na putu do šabačke bolnice.

Autor: D. T.