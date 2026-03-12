AKTUELNO

Domaći

Ovde će biti sahranjen brat Darka Lazića: Počivaće kraj oca Milana (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs/Instagram.com/darkolazicofficial ||

Tridesetdvogodišnji pevač Dragan Lazić, rođeni brat popularnog folk pevača Darka Lazića, stradao je juče dok je vozio motor ka Šapcu i u crno zavio ceo Brestač, koji ne prestaje da oplakuje njegovu smrt.

Zbog tragičnih vesti ne mogu da dođu sebi majka Branka, brat Darko, kao i udovica Ivana, sa kojom ima dve ćerkice.

pročitajte još

Osvanula umrlica na porodičnoj kući Lazića u Brestaču: Evo kada će biti sahranjen Dragan, Branka pala u nesvest kad je videla sliku (FOTO)

Danas je završena obdukcija Dragana Lazića u Šapcu, a porodica bi uskoro trebalo da preuzme njegovo telo, kako bi sutra bio sahranjen u rodnom selu. Kako je ranije objavljenjo, opelo će početi u 14 sati na lokalnom groblju u Brestaču.

Lazići tamo imaju porodičnu grobnicu, gde počiva Darkov otac Milan Lazić, koji je posle komplikacija nakon operacije želuca iznenada preminuo 2021. godine.

Foto: Pink.rs

pročitajte još

ROĐENO MOJE... Prva objava Darka Lazića nakon pogibije brata Dragana: Dirljive reči i važno saopštenje u ime porodice

Podsetimo, tragedija se dogodila juče, 11. marta oko 17 časova kod mesta Vladimirovci, kada je vozač "sitroena" V. K. (62) iz Šapca presekao put nesrećnom motociklisti. Pripadnici MUP-a su vozača automobila lišili slobode zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Foto: Pink.rs

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta, a Dragan, koji je davao znake života, podlegao je teškim povredama i preminuo u sanitetu, na putu do šabačke bolnice.

pročitajte još

Darko Lazić se ne smiruje, plače kao kiša: Slomio se na kapiji porodične kuće, pao Kaći u zagrljaj (FOTO)

Autor: D. T.

#Darko Lazić

#Dragan Lazić

POVEZANE VESTI

Domaći

Udovica nastradalog Dragana ne dolazi sebi: Snajka Darka Lazića čuči kraj puta i plače, rođaci je teše (FOTO+VIDEO)

Domaći

BRAT DARKA LAZIĆA POGINUO U UDESU, A OVAKO JE PEVAČ PRIČAO O NJEMU: Evo i gde su se najčešće okupljali sa porodicom

Domaći

ROĐENO MOJE... Prva objava Darka Lazića nakon pogibije brata Dragana: Dirljive reči i važno saopštenje u ime porodice

Domaći

UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE S MESTA NESREĆE! Ovde je poginuo rođeni brat Darka Lazića, motor položen do puta, a pored skroz uništen automobil (FOTO)

Domaći

Darko Lazić pao u nesvest kad su mu saopštili da mu je poginuo rođeni brat: Pevač se oglasio nakon tragedije i jedva izustio nekoliko reči...

Domaći

Osvanula umrlica na porodičnoj kući Lazića u Brestaču: Evo kada će biti sahranjen Dragan, Branka pala u nesvest kad je videla sliku (FOTO)