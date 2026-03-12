Poznata pevačica stigla u Brestač, krije uplakano lice: Estrada uz Darka Lazića nakon pogibije brata Dragana (VIDEO)

Koliko je folk pevač Darko Lazić voljen i poštovan među kolegama pokazalo se protekle noći, kada je mnoštvo njegovih kolega došlo u njegov porodični dom u Brestač, gde su mu izjavili saučešće nakon vesti o tragičnoj pogibiji njegovog rođenog brata Dragana, koji je stradao u mestu Vladimirovci dok je vozio motor.

Laziću su podršku pružile brojne kolege, koje u njegov dom pristižu i danas. Kod Lazića su danas došli Tamara Milutinović, Goga Gačić i Uroš Živković, a sada je u kuću žalosti stigla i folk pevačica Ivana Šašić.

Ivana je uplakano lice krila iza tamnih naočara, te samo prošla pored fotografa i ušla u kuću voljenog kolege.

Podsetimo, tragedija se dogodila juče, 11. marta oko 17 časova kod mesta Vladimirovci, kada je vozač "sitroena" V. K. (62) iz Šapca presekao put nesrećnom motociklisti. Pripadnici MUP-a su vozača automobila lišili slobode zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta, a Dragan, koji je davao znake života, podlegao je teškim povredama i preminuo u sanitetu, na putu do šabačke bolnice.

Autor: D. T.