Darko Lazić plače, bacio se koleginici u zagrljaj: Estradnjaci i dalje pristižu u Brestač, pevačica s mužem stigla u KUĆU ŽALOSTI (VIDEO)

U porodičnu kuću Lazića u Brestaču ne prestaju da pristižu prijatelji, komšije i kolege pevača Darka Lazića nakon pogibije njegovog rođenog brata Dragana.

Juče im je kuća bila puna pripadnika estrade, kao i danas. U Brestač su se u popodnevnim časovima uputili Uroš Živković, Tamara Milutinović, Goga Gačić, Ivana Šašić, a kasnije je u pratnji supruga Aleksandra došla i pevačica BIljana Sečivanović.

Aleksandar i Biljana su bili u crnom od glave do pete, a u rukama su nosili dve sveće.

Pred kapijom ih je dočekao vidno utučeni Darko, koji se odmah bacio koleginici u zagrljaj.

Podsetimo, tragedija se dogodila juče, 11. marta oko 17 časova kod mesta Vladimirovci, kada je vozač "sitroena" V. K. (62) iz Šapca presekao put nesrećnom motociklisti. Pripadnici MUP-a su vozača automobila lišili slobode zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta, a Dragan, koji je davao znake života, podlegao je teškim povredama i preminuo u sanitetu, na putu do šabačke bolnice.

Autor: D .T.