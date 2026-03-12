AKTUELNO

Domaći

Darko Lazić plače, bacio se koleginici u zagrljaj: Estradnjaci i dalje pristižu u Brestač, pevačica s mužem stigla u KUĆU ŽALOSTI (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

U porodičnu kuću Lazića u Brestaču ne prestaju da pristižu prijatelji, komšije i kolege pevača Darka Lazića nakon pogibije njegovog rođenog brata Dragana.

Juče im je kuća bila puna pripadnika estrade, kao i danas. U Brestač su se u popodnevnim časovima uputili Uroš Živković, Tamara Milutinović, Goga Gačić, Ivana Šašić, a kasnije je u pratnji supruga Aleksandra došla i pevačica BIljana Sečivanović.

Video: Pink.rs

Aleksandar i Biljana su bili u crnom od glave do pete, a u rukama su nosili dve sveće.

Video: Pink.rs

Pred kapijom ih je dočekao vidno utučeni Darko, koji se odmah bacio koleginici u zagrljaj.

Podsetimo, tragedija se dogodila juče, 11. marta oko 17 časova kod mesta Vladimirovci, kada je vozač "sitroena" V. K. (62) iz Šapca presekao put nesrećnom motociklisti. Pripadnici MUP-a su vozača automobila lišili slobode zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Foto: Instagram.com

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta, a Dragan, koji je davao znake života, podlegao je teškim povredama i preminuo u sanitetu, na putu do šabačke bolnice.

pročitajte još

Ovde će biti sahranjen brat Darka Lazića: Počivaće kraj oca Milana (FOTO)

Autor: D .T.

#Biljana Sečivanović

#Darko Lazić

POVEZANE VESTI

Domaći

Jecaji majke odzvanjaju Brestačem! Neutešna Branka oplakuje nastradalog sina Dragana, guši se u suzama (VIDEO)

Domaći

KUME, BRATE... Bolne reči poznatog pevača o Darkovom bratu Draganu kidaju dušu: Ne plače Brestač, plače DEO SREMA! (FOTO)

Domaći

Recite mi da to nije tačno: Oglasila se Jelena Kostov nakon vesti da je brat Darka Lazića poginuo!

Domaći

Drama u Brestaču! Darkova majka pala u nesvest kad je videla sinovljevu umrlicu! Polivaju je vodom, ona kuka: Oko moje lepo, SINE MOJ... (VIDEO)

Domaći

Darko Lazić otišao u bolnicu na obdukciju nastradalog brata: Sprema se poslednji ispraćaj za Dragana

Domaći

Partner Branke Lazić stigao iz Beča pravo u Brestač: Pruža joj podršku u najtežim trenucima (FOTO)