Oglasila se Ana Sević nakon tragedije porodice Lazić: Pevačica sve vreme teši bivšeg muža, a sada je objavila ovo (FOTO)

Pevačica Ana Sević vest o smrti Dragana Lazića, rođenog brata pevača Darka Lazića, primila je juče tokom snimanja jedne emisije.

Čim je saznala za tragediju, Ana je napustila studio i uputila se ka Brestaču kako bi bila uz svog bivšeg supruga i njegovu porodicu u ovim teškim trenucima.

Iako se do sada nije javno obraćala javnosti povodom ove tragedije, pevačica je sve vreme pružala podršku porodici Lazić. Danas je, međutim, na Instagramu podelila emotivnu objavu posvećenu pokojnom Draganu.

- Počivaj u miru... U mislima i sećanjima - napisala je Ana Sević uz crno-belu fotografiju pokojnog Dragana Lazić, Darkovog rođenog brata.

Autor: D. T.