NOVI DETALJI SAOBRAĆAJNE NESREĆE U KOJOJ JE STRADAO LAZIĆEV BRAT: Mladen Mijatović otkrio šta je utvrđeno istragom - Dragan nije posedovao...

Nove informacije o stravičnom udesu!

Teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio Dragan Lazić (1994) iz Brestača, rođeni brat pevača Darka Lazića, dogodila se 11. marta oko 17 časova na putu u blizini Vladimiraca kod Šapca. Prema informacijama, u sudaru su učestvovali motocikl marke „Suzuki“ i putnički automobil „Opel Astra“. Automobilom je upravljao V. K. (62) iz Šapca, dok je motociklom upravljao Dragan Lazić.

Prema prvim rezultatima istrage, nesreća se dogodila kada je vozač automobila započeo skretanje ulevo ka Šabačkom putu, dok je iz suprotnog pravca nailazio motocikl. U tom trenutku došlo je do snažnog sudara, kada je prednji deo motocikla udario u zadnji desni deo putničkog vozila. Kako je utvrđeno Darkov brat nije posedovao odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole za upravljanje tim motociklom, saopštio je Mladen Mijatović, kao i to da vozač automobila nije bio pod dejstvom alkohola.

- Istragom je utvrđeno da vozač automobila u trenutku nesreće nije bio pod dejstvom alkohola. Takođe, utvrđeno je da je vozač motocikla posedovao vozačku dozvolu za upravljanje motociklom do 50 kubika, ali nije imao kategoriju za vožnju motocikla kubikaže 1000 cm3. Tokom daljeg sudskog procesa i istrage tokom veštačenja trebalo bi da budu preciznoi utvrđeene brzine kretanja automobila i motocikla neposredno pre saobraćajne nezgode i sudara, kao i da li je vozač automobila koristio pokazivače pravca prilikom skretanja sa glavnog puta na sporedni put. Tokom dalje istrage trebalo bi da budu utvrđene ostale okolnosti koje su uticale da se dogodi saobraćajna nezgoda sa tragičnim posledicama - saopštio je reporter TV Pink Mladen Mijatović na svom profilu na Instagramu.

Autor: Pink.rs