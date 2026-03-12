DARKOVA BIVŠA VAN SEBE ZBOG DRAGANOVE POGIBIJE: Marina Gagić stigla kod Lazića u Brestač, pa mu odmah pala u zagrljaj, plače i jeca na sav glas (VIDEO)

Tuga i bol!
Juče je na putu za Šabac poginuo Dragan Lazić (32), rođeni brat popularnog folk pevača Darka Lazića, koji ne može da dođe sebi zbog porodične tragedije.
U njihovu porodičnu kuću u Brestaču neprestano dolaze Darkove kolege, prijatelji i rođaci, kako bi bili uz porodicu u ovim teškim trenucima, a pevač se sada prvi put nakon nesreće oglasio na Instagramu.
Danas popodne kod Lazića je pristigla i njegova bivša verenica Marina Gagić, s kojom ima sina Alekseja.
Marina je pala Darku u zagrljaj, a sve vreme je plakala i jecala.
U nastavku pogledajte detaljnije:
Autor: M.K.