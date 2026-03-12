Ogroman broj Darkovih kolega danas je u kući žalosti u Brestaču!
Brat Darka Lazića,tragično je nastradao 11. marta, kada je pri povratku kući nakon vožnje motora sa bratom i prijateljima, poginuo u sudaru sa automobilom.
Čitava estrada trenutno je uz Darka Lazića, a i porodica Šaulić izrazila je duboku žal za tragično preminilim pevačem Draganom Lazićem. Na zvaničnom profilu na Instagramu, pokojnog Šaban Šaulića u vidu storija izjavili su saučešće porodici Lazić.
Ilda Šaulić sa suprugom Bojanom stigla je danas popodne u dom Darka Lazića u Brestaču, gde su izjavili saučešće porodici zbog pogibije njegovog brata Dragana Lazića.
Dok je prilazila kuć i kapiji, Ilda je skinula naočare i počela da plače. Darko je Ildu sačekao ispred kapije, a čim ju je video pao joj je u zagrljaj i počeo da jeca.
Autor: M.K.