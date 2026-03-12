Ilda Šaulić sa suprugom stigla kod Darka u Brestač: Šabanova ćerka sva u crnini došla da pruži podršku kolegi u najtežim momentima, čvrsto ga zagrlila! (FOTO+VIDEO)

Ogroman broj Darkovih kolega danas je u kući žalosti u Brestaču!

Brat Darka Lazića,tragično je nastradao 11. marta, kada je pri povratku kući nakon vožnje motora sa bratom i prijateljima, poginuo u sudaru sa automobilom.

Čitava estrada trenutno je uz Darka Lazića, a i porodica Šaulić izrazila je duboku žal za tragično preminilim pevačem Draganom Lazićem. Na zvaničnom profilu na Instagramu, pokojnog Šaban Šaulića u vidu storija izjavili su saučešće porodici Lazić.

Ilda Šaulić sa suprugom Bojanom stigla je danas popodne u dom Darka Lazića u Brestaču, gde su izjavili saučešće porodici zbog pogibije njegovog brata Dragana Lazića.

Dok je prilazila kuć i kapiji, Ilda je skinula naočare i počela da plače. Darko je Ildu sačekao ispred kapije, a čim ju je video pao joj je u zagrljaj i počeo da jeca.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: M.K.