AKTUELNO

Domaći

Ilda Šaulić sa suprugom stigla kod Darka u Brestač: Šabanova ćerka sva u crnini došla da pruži podršku kolegi u najtežim momentima, čvrsto ga zagrlila! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ogroman broj Darkovih kolega danas je u kući žalosti u Brestaču!

Brat Darka Lazića,tragično je nastradao 11. marta, kada je pri povratku kući nakon vožnje motora sa bratom i prijateljima, poginuo u sudaru sa automobilom.

Čitava estrada trenutno je uz Darka Lazića, a i porodica Šaulić izrazila je duboku žal za tragično preminilim pevačem Draganom Lazićem. Na zvaničnom profilu na Instagramu, pokojnog Šaban Šaulića u vidu storija izjavili su saučešće porodici Lazić.

Foto: Pink.rs

Ilda Šaulić sa suprugom Bojanom stigla je danas popodne u dom Darka Lazića u Brestaču, gde su izjavili saučešće porodici zbog pogibije njegovog brata Dragana Lazića.

Foto: Pink.rs

Dok je prilazila kuć i kapiji, Ilda je skinula naočare i počela da plače. Darko je Ildu sačekao ispred kapije, a čim ju je video pao joj je u zagrljaj i počeo da jeca.

Foto: Pink.rs

Video: Pink.rs

Autor: M.K.

#Darko Lazić

#Dragan Lazić

#Ilda Šaulić

POVEZANE VESTI

Domaći

PRIJA STIGLA KOD LAZIĆA U BRESTAČ: Pevačica odmah čvrsto zagrlila Darka i Katarinu (VIDEO)

Domaći

Cela porodica Šaulić stigla na groblje! Goca u suzama, Ilda došla sa suprugom, Mihajlo sa svojom ženom! BOL NE JENJAVA NI POSLE SEDAM GODINA (FOTO)

Domaći

SAŠA KAPOR PRVI OD KOLEGA STIGAO KOD LAZIĆA U BRESTAČ: Čim je saznao za tragediju, pevač krenuo kod Darka da bude uz njega u najtežim momentima! (FOTO

Domaći

Poznata pevačica stigla u Brestač, krije uplakano lice: Estrada uz Darka Lazića nakon pogibije brata Dragana (VIDEO)

Domaći

Darko Lazić plače, bacio se koleginici u zagrljaj: Estradnjaci i dalje pristižu u Brestač, pevačica s mužem stigla u KUĆU ŽALOSTI (VIDEO)

Domaći

Partner Branke Lazić stigao iz Beča pravo u Brestač: Pruža joj podršku u najtežim trenucima (FOTO)