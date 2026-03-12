Sveštenik stigao u kuću Darka Lazića: Porodica sprema Draganov ispraćaj u Brestaču: Tuga i bol u kući žalosti, a ispred njihovog doma ogromna gužva! (FOTO+VIDEO)

Sveštenik je oko 19 časova stigao u porodični dom Darka Lazića u Brestač.

On je stigao noseći u ruci krst, dok je žena pored njega nosila sveću. Porodica obavlja poslednje pripreme pred sutrašnju Draganovu sahranu, a ispred doma Lazića u Brestaču je ogromna gužva.

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić biće ispraćen na večni počinak sutra, 13. marta na groblju u rodnom mestu, dva dana nakon što je nastaradao u strašnoj nesreći.Jedan od njegovih bliskih prijatelja i član moto udruženja oglasio se na Fejsbuku i otkrio kako će se oprostiti od stradalog prijatelja.

Naime, on je otkrio da će svi bajkeri i Draganovi drugovi motorima doći na sahranu.

- Da me pojedinačno ne pitate kad se kreće na sahranu našeg druga Dragana za Brestač, petak od 11 časova u klubu Mk Batana Šabac - napisao je Nenad.

