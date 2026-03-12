Lazićev brat će na poseban način biti ispraćen: Bajkeri koji su vozili s Draganom na dan pogibije se oglasili! (FOTO)

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić biće ispraćen na večni počinak sutra, 13. marta na groblju u rodnom mestu, dva dana nakon što je nastaradao u strašnoj nesreći.

Jedan od njegovih bliskih prijatelja i član moto udruženja oglasio se na Fejsbuku i otkrio kako će se oprostiti od stradalog prijatelja.

Naime, on je otkrio da će svi bajkeri i Draganovi drugovi motorima doći na sahranu.

- Da me pojedinačno ne pitate kad se kreće na sahranu našeg druga Dragana za Brestač, petak od 11 časova u klubu Mk Batana Šabac - napisao je Nenad.

Bajkeri će Dragana ispratiti na specijalan način, odajući mu priznanje na poseban način.

Vozača izvode na saslušanje na dan sahrane

V. K. (62), vozač "citroena" u koji je motorom udario Dragan Lazić i smrtno stradao, u trenutku udesa nije bio pod dejstvom alkohola ili narkotika, potvrđeno je Telegrafu.Vozaču je sinoć određeno zadržavanje do 48 sati, a sutra će biti sproveden na saslušanje.Istragu vodi OJT u Šapcu.

Podsetimo, Telegraf je prošle noći došao do ekskluzivnih fotografija vozača "citroena". Njemu su u Domu zdravlja urađene analize, nakon čega je dalje sproveden u pratnji policije.Protiv njega će biti podneta krivična priјava za Teško delo protiv bezbednosti јavnog saobraćaјa. Istraga će utvrditi tačnu brzinu kretanja oba vozila.

Autor: M.K.