AKTUELNO

Domaći

Lazićev brat će na poseban način biti ispraćen: Bajkeri koji su vozili s Draganom na dan pogibije se oglasili! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić biće ispraćen na večni počinak sutra, 13. marta na groblju u rodnom mestu, dva dana nakon što je nastaradao u strašnoj nesreći.

Jedan od njegovih bliskih prijatelja i član moto udruženja oglasio se na Fejsbuku i otkrio kako će se oprostiti od stradalog prijatelja.

Naime, on je otkrio da će svi bajkeri i Draganovi drugovi motorima doći na sahranu.

- Da me pojedinačno ne pitate kad se kreće na sahranu našeg druga Dragana za Brestač, petak od 11 časova u klubu Mk Batana Šabac - napisao je Nenad.

Bajkeri će Dragana ispratiti na specijalan način, odajući mu priznanje na poseban način.

Vozača izvode na saslušanje na dan sahrane

V. K. (62), vozač "citroena" u koji je motorom udario Dragan Lazić i smrtno stradao, u trenutku udesa nije bio pod dejstvom alkohola ili narkotika, potvrđeno je Telegrafu.Vozaču je sinoć određeno zadržavanje do 48 sati, a sutra će biti sproveden na saslušanje.Istragu vodi OJT u Šapcu.

Podsetimo, Telegraf je prošle noći došao do ekskluzivnih fotografija vozača "citroena". Njemu su u Domu zdravlja urađene analize, nakon čega je dalje sproveden u pratnji policije.Protiv njega će biti podneta krivična priјava za Teško delo protiv bezbednosti јavnog saobraćaјa. Istraga će utvrditi tačnu brzinu kretanja oba vozila.

Autor: M.K.

#Brat

#Darko Lazić

#Dragan Lazić

#Pogibija

#bajkeri

POVEZANE VESTI

Domaći

UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE S MESTA NESREĆE! Ovde je poginuo rođeni brat Darka Lazića, motor položen do puta, a pored skroz uništen automobil (FOTO)

Domaći

Rođeni brat Darka Lazića koji je poginuo danas na motoru isto se bavio pevanjem, a evo zbog čega ga estrada nije zanimala!

Domaći

'DARKU NISU SMELI DA KAŽU DA JE UMRO' Od Lazića krili da mu je rođeni brat POGINUO na motoru: Evo gde se dogodila JEZIVA NESREĆA

Domaći

Brat Darka Lazića poginuo tik uz crkvu kraj puta: Mesto molitve postalo mesto tragedije!

Domaći

Znam koliko su njih dvojica bili vezani... Oglasila se žena koju je Darko zvao drugom majkom: Zašto Bože?

Domaći

Darko Lazić se ne smiruje, plače kao kiša: Slomio se na kapiji porodične kuće, pao Kaći u zagrljaj (FOTO)