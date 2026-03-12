AKTUELNO

Telo Darkovog brata u belom sanduku dovezli u porodičnu kuću: Ljudi van sebe, majka i Draganova žena jecaju i kukaju na sav glas! POTRESNE SCENE U BRESTAČU! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Instagram.com/darkolazicofficial ||

Telo stradalog brata Darka Lazića, Dragana, dovezli su posle obdukcije u porodični dom u Brestač.

Telo u sanduku dopremljeno je u kuću, gde će sutra porodica primati saučešća.

Lazićev brat će biti ispraćen na večni počinak sutra, 13. marta na seoskom groblju u porodičnoj grobnici. Nakon što je završena obdukcija, i završene sve propisane procedure, porodici je malo pre 20 časova dopremljeno telo u sanduku.

Na belom sanduku zalepljena je umrlica. Jecaji odzvanjaju u dvorištu porodične kuće Lazića."Dragane, mladosti", odjekivalo je dvorištem dok je telo mladog pevača doneto u belom kovčegu.

U nastavku pogledajte detaljnije:

