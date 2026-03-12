Telo stradalog brata Darka Lazića, Dragana, dovezli su posle obdukcije u porodični dom u Brestač.
Telo u sanduku dopremljeno je u kuću, gde će sutra porodica primati saučešća.
Lazićev brat će biti ispraćen na večni počinak sutra, 13. marta na seoskom groblju u porodičnoj grobnici. Nakon što je završena obdukcija, i završene sve propisane procedure, porodici je malo pre 20 časova dopremljeno telo u sanduku.
Na belom sanduku zalepljena je umrlica. Jecaji odzvanjaju u dvorištu porodične kuće Lazića."Dragane, mladosti", odjekivalo je dvorištem dok je telo mladog pevača doneto u belom kovčegu.
Autor: Pink.rs