Hitna pomoć stigla u kuću Darka Lazića, nakon što je dopremljeno Draganovo telo (FOTO+VIDEO)

Jecaji u porodičnom domu u Brestaču!

Nakon što su u belom sanduku dopremili telo brata Darka Lazića u porodični dom u Brestač, stigla je Hitna pomoć.

- Dragane, mladosti - odjekivalo je dvorištem dok je telo mladog pevača doneto u belom kovčegu.

U porodični dom Lazića stigla je ekipa Hitne pomoći, odmah nakon što je telo dopremljeno. Nekoliko muškaraca iznelo je beli sanduk koji su uneli u kuću.

Sveštenik je takođe stigao u dom Darka Lazića u Brestač.

Bajkeri će ga ispratiti na poseban način

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić biće ispraćen na večni počinak sutra, 13. marta na groblju u rodnom mestu, dva dana nakon što je nastaradao u strašnoj nesreći.Jedan od njegovih bliskih prijatelja i član moto udruženja oglasio se na Fejsbuku i otkrio kako će se oprostiti od stradalog prijatelja.

Naime, on je otkrio da će svi bajkeri i Draganovi drugovi motorima doći na sahranu.

- Da me pojedinačno ne pitate kad se kreće na sahranu našeg druga Dragana za Brestač, petak od 11 časova u klubu Mk Batana Šabac - napisao je Nenad.

Autor: M.K.