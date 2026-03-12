Hitna pomoć stigla u kuću Darka Lazića, nakon što je dopremljeno Draganovo telo (FOTO+VIDEO)

Jecaji u porodičnom domu u Brestaču!
Nakon što su u belom sanduku dopremili telo brata Darka Lazića u porodični dom u Brestač, stigla je Hitna pomoć.
- Dragane, mladosti - odjekivalo je dvorištem dok je telo mladog pevača doneto u belom kovčegu.
U porodični dom Lazića stigla je ekipa Hitne pomoći, odmah nakon što je telo dopremljeno. Nekoliko muškaraca iznelo je beli sanduk koji su uneli u kuću.
Sveštenik je takođe stigao u dom Darka Lazića u Brestač.
Bajkeri će ga ispratiti na poseban način
Brat Darka Lazića, Dragan Lazić biće ispraćen na večni počinak sutra, 13. marta na groblju u rodnom mestu, dva dana nakon što je nastaradao u strašnoj nesreći.Jedan od njegovih bliskih prijatelja i član moto udruženja oglasio se na Fejsbuku i otkrio kako će se oprostiti od stradalog prijatelja.
Naime, on je otkrio da će svi bajkeri i Draganovi drugovi motorima doći na sahranu.
- Da me pojedinačno ne pitate kad se kreće na sahranu našeg druga Dragana za Brestač, petak od 11 časova u klubu Mk Batana Šabac - napisao je Nenad.
Autor: M.K.