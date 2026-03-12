AKTUELNO

DARKA JE POTERALA NEKA UŽASNO LOŠA SREĆA! Pevač ostao zatečen kad je čuo za pogibiju Lazićevog rođenog brata: Ne smem ni da zamislim kako mu je...

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: Instagram printscreen/darkolazicofficial ||

Pevač je govorio o popularnom bendu, a onda je bolnim rečima prokomentarisao pogibiju Dragana Lazića, rođenog brata Darka Lazića.

Leksington bend večeras će održati sedmi koncert u Sava Centru u Beogradu, a pevač Filip Mitrović stigao je među prvima. Pevač je govorio o popularnom bendu, a onda je bolnim rečima prokomentarisao pogibiju Dragana Lazića, rođenog brata Darka Lazića.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić/Pink.rs/Instagram.com/darkolazicofficial

"Ja ne volim kašnjenje u životu i volim da dođem na vreme tamo gde sam od srca pozvan i samo na takva mesta idem. Moja potajna želja je da i ja jednog dana ovde napravim koncert. Mislim da su momci iz benda sjajni momci" - rekao je Filip Mitrović, a onda prokomentarisao pogibiju rođenog brata Darka Lazića, Dragana Lazića:

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

"Baš sam ostao zatečen, koliko se život u sekundi menja, žao mi je što je Darka u poslednjih nekoliko godina neka užasno loša sreća poterala. Ovom prilikom izjavljujem saučešće i ne smem ni da zamislim kako mu je" - rekao je pevač, a detaljnije pogledajte u videu, koji se nalazi u okviru teksta.

Autor: M.K.

