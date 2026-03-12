SVI SE PITAJU GDE JE DARKOVA KUMA! Bila mu podrška u najstrašnijim trenucima, a evo šta se sad dogodilo: Otkriveno zbog čega Andreana nije došla u Brestač

Od trenutka kada je potvrđena Draganova pogibija, mnoge kolege sa javne scene došle su da budu uz porodicu i izraze saučešće.

Dragan Lazić poginuo je u stravičnoj nesreći 11. marta, kada je na njega naleteo putnički automobil "Opel Astra" kojim je upravljao V. K. (62) iz Šapca.Tragične vesti potpuno su zatekle Darka Lazića i ostatak njegove porodice.

Andreanu Čekić zatekle tragične vesti

Od trenutka kada je potvrđena Draganova pogibija, mnoge kolege sa javne scene došle su da budu uz porodicu i izraze saučešće, a podršku su mu pružile i bivše partnerke, Ana Sević i Marina Gagić. Ipak, mnogi su primetili da njegova kuma i jedna od najbližih prijateljica, Andreana Čekić, nije bila prisutna. Razlog je u tome što je pevačica trenutno na drugom kraju sveta, na odmoru u Zanzibaru, gde su je zatekle stravične vesti o pogibiji Darkovog brata.

Telo stiglo u Brestač

Telo pokojnog Dragana Lazića rođenog brata Darka Lazića, dovezeno je u porodičnu kuću, gde će se porodica i prijatelji oprostiti od njega.Malo pre toga, pred kuću je došao sveštenik, držeći u ruci krst, dok je pored njega žena nosila plamen sveće. Plač se začuo preko celog dvorišta dok su se članovi porodice i najbliži prijatelji okupljali kako bi se oprostili.

Posebno potresan prizor bio je trenutak kada se slomila majka Branka Lazić, koja nije mogla da zaustavi suze, dok su je članovi porodice pridržavali i pokušavali da joj pruže makar trunku utehe. U jednom momentu stigla je i Hitna pomoć.

Mladen Mijatović otkrio nove detalje nesreće

Kako je saopštio Mladen Mijatović, utvrđeno je da Dragan Lazić nije posedovao odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole za upravljanje motociklom. Takođe, potvrđeno je da vozač automobila nije bio pod dejstvom alkohola.

- Istragom je utvrđeno da vozač automobila u trenutku nesreće nije bio pod dejstvom alkohola. Takođe, utvrđeno je da je vozač motocikla posedovao vozačku dozvolu za upravljanje motociklom do 50 kubika, ali nije imao kategoriju za vožnju motocikla kubikaže 1000 cm3. Tokom daljeg sudskog procesa i istrage tokom veštačenja trebalo bi da budu preciznoi utvrđeene brzine kretanja automobila i motocikla neposredno pre saobraćajne nezgode i sudara, kao i da li je vozač automobila koristio pokazivače pravca prilikom skretanja sa glavnog puta na sporedni put. Tokom dalje istrage trebalo bi da budu utvrđene ostale okolnosti koje su uticale da se dogodi saobraćajna nezgoda sa tragičnim posledicama - saopštio je reporter TV Pink Mladen Mijatović na svom profilu na Instagramu.

Autor: M.K.